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İlber Ortaylı yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

"Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları incelen Prof. Dr. Ortaylı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam 3 oy kullandı.

AA | 25.12.2017 - 17:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Prof. Dr. Ortaylı, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 rakımlı tepede kurulan üs bölgesinde vatani görevini yapan "Mehmetçik'in bayram namazı" adlı fotoğrafına oy verdi.

İlber Ortaylı yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

"Yaşam" ketegorisinde ise yine Özkan Bilgin'in "Van kedilerine takip" başlıklı fotoğrafını seçen Ortaylı, "spor" kategorisindeki tercihini Sercan Küçükşahin'in "Atlı okçuluk gösterisi" isimli fotoğrafından yana kullandı.

İlber Ortaylı yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

Prof. Dr. Ortaylı, oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle "haber" ve "yaşam" kategorilerinin hayatın içinden kareler olduğunu ve bu kategorilerdeki fotoğrafları güzel bulduğunu ifade ederek, "Hayat için seçiyoruz." dedi.

İlber Ortaylı yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

İlber Ortaylı'nın oy verdiği fotoğraflar:

İlber Ortaylı yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

İlber Ortaylı yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

İlber Ortaylı yılın fotoğrafı oylamasına katıldı


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