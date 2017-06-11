Tarihçi İlber Ortaylı, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sunumuyla ekrana gelen Hafta Sonu programına konuk oldu.

Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İlber Ortaylı; Arda Turan ile Bilal Meşe arasında geçenleri değerlendirdi.

ARDA CAHİL DEĞİL

"Arda Turan cahil bir çocuk değil." diyen Ortaylı, kitle halinde birine saldırmanın doğru olmadığını ifade ederek, medyayı eleştirdi.

İlber Ortaylı'dan Arda Turan yorumu VİDEO

OKUR, ARAŞTIRIR

Barcelona'da top koşturan Arda Turan'ın okumaya ve araştırmaya ilgili olduğunu söyleyen İlber Ortaylı, ünlü futbolcu hakkında övgü dolu sözler kullandı.