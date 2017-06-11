taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

İlber Ortaylı'dan Arda Turan yorumu

Arda Turan ile Bilal Meşe arasında yaşananları değerlendiren İlber Ortaylı, "Arda cahil bir çocuk değil." diye konuştu.

11.06.2017 - 10:15
  1. Haberler
  2. Gündem

Tarihçi İlber Ortaylı, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sunumuyla ekrana gelen Hafta Sonu programına konuk oldu.

Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İlber Ortaylı; Arda Turan ile Bilal Meşe arasında geçenleri değerlendirdi.

ARDA CAHİL DEĞİL

"Arda Turan cahil bir çocuk değil." diyen Ortaylı, kitle halinde birine saldırmanın doğru olmadığını ifade ederek, medyayı eleştirdi.

İlber Ortaylı'dan Arda Turan yorumu

İlber Ortaylı'dan Arda Turan yorumu VİDEO

OKUR, ARAŞTIRIR

Barcelona'da top koşturan Arda Turan'ın okumaya ve araştırmaya ilgili olduğunu söyleyen İlber Ortaylı, ünlü futbolcu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

İlber Ortaylı'dan Arda Turan yorumu

İlginizi Çekebilir
Katar Kaymakamlığı’ndan Katar Devleti’ne
Habertürk yazarı Murat Barbakçı, dünyanın gündeminde olan Katar'ın kısa tarihini yazdı.
Milli Savunma Bakanı Dağlıca'da sahur yaptı
Kara Kuvvetleri Komutanı ile sıfır noktasına giden Bakan Işık, Mehmetçik ile sahurda bir araya geldi.
Terör örgütü PKK'ya katılım dibe vurdu
İçişleri Bakanı Soylu, Mayıs ayında terör örgütü PKK'ya katılanların sayısının "5" olduğunu ifade etti.
Menbiç'te PKK'ya karşı operasyon başladı
Cerablus'a sızmaya çalışan PKK/PYD'li teröristler bombardımana alındı. ÖSO birlikleri de karadan teröristlere karşı operasyon düzenledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

42
FETÖ'cü darbecilerin 10 yalanı

FETÖ'cü darbecilerin 10 yalanı

36
Başbakan Yıldırım'dan Rabia esprisi - İZLE

Başbakan Yıldırım'dan Rabia esprisi - İZLE

32
Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

37
Selimiye Camisi'ne 'Üzerinde her canın hakkı var' mahyası

Selimiye Camisi'ne 'Üzerinde her canın hakkı var' mahyası

3
Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

16
Menbiç'te PKK'ya karşı operasyon başladı

Menbiç'te PKK'ya karşı operasyon başladı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM