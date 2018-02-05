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İlber Ortaylı’dan bütün yönleriyle Atatürk’ün hayatı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ adlı kitabında Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ü her açıdan ele alıyor.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 12:07..
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İlber Ortaylı’dan bütün yönleriyle Atatürk’ün hayatı

İlber Ortaylı, Türkiye’de tarihi sevdiren kişi olarak bilinir. Nitekim öyledir de. Geçtiğimiz ay Kronik Kitap tarafından yayımlanan ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ kitabı büyük devlet adamı hakkında yazılmış en kapsamlı çalışmadır.

Ünlü tarihçi, Atatürk biyografisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü çocukluğundan ele alıp, ölümünün son demlerine kadar irdeliyor. İlber Ortaylı’nın uzun araştırmasından sonra ortaya çıkan kitap, Yazarın leziz üslubu sayesinde keyifle okunuyor.

Atatürk kuşkusuz 20. Yüzyılın önemli devlet adamlarındandır. Gazi, Türkiye’de her zaman konuşmuş ve tartışılmıştır. Hâlâ da bu tartışmaların bittiğini söyleyemeyiz. Atatürk’ün Selanik’te başlayan zorlu hayatı cephelerde, savaşlarda devem edecek, küllerinden yeni doğan bir devletin de temellerini atacaktı.

İlber Ortaylı’dan bütün yönleriyle Atatürk’ün hayatı

ÇATIRDAYAN İMPARATORLUK

Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu bühtan onu yavaş yavaş yıkıma sürüklüyordu. Balkan Savaşları’ndan kaybedilen topraklar ve siyasi istikrasızlık yaşanan olumsuzlukları perçinleştirmişti.

Bilhassa Osmanlı’nın önemli dönüm noktalarından olan İttihat ve Terakki’nin ülke yönetime söz sahibi olmak istemesi ve bir darbeyle iktidarı alaşağı etmeleri, onulmaz yaralara sebep oldu.

Koca imparatorluk çatırdıyordu…

İlber Ortaylı’dan bütün yönleriyle Atatürk’ün hayatı

Atatürk, Çanakkale Savaşı sırasında....

Osmanlı, zor günler geçiriyordu. I. Dünya Savaşı ise kapıya dayanmıştı. İmparatorluğun bir karar vermesi gerekiyordu. O karar ihtiraslı asker Enver Paşa tarafından çoktan verilmişti. Osmanlı İmparatorluğu, Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu safında savaşa girecekti.

ANADOLU'DA YAKILAN ÖZGÜRLÜK MEŞALESİ

İlber Ortaylı, kronolojik sıra halinde ele aldığı kitabında Osmanlı Devleti’nin zor zamanlarını anlatırken, Atatürk’ün bütün bunları nasıl etkilediğini ve değiştirdiğini de belirtiyor. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuruyla Samsun’a çıkışıyla özgürlük meşalesi yakılmış oldu.

İlber Ortaylı’dan bütün yönleriyle Atatürk’ün hayatı

Ünlü tarihçi yazar, Prof. Dr. İlber Ortaylı

Ülkenin dört bir yanını saran emperyalist güçlerden kurtulmanın çareleri aranıyordu. Anadolu’ya ayak basan Atatürk, meşhur Sivas ve Erzurum Kongrelerini topladı, ülke kaderini derinden etkileyen önemli kararlara imza attı.

İlber Ortaylı’dan bütün yönleriyle Atatürk’ün hayatı

Atatürk, Sivas Kongresi sonrasında çekilen toplu fotoğrafta.

Ülke ateş ve esaretten kurtulmalıydı artık. Kısa sürede toplum üzerinde etkisini gösteren Atatürk, topyekûn biçimde Milli mücadeleye giden yolda ilk adımlar atıldı.

Atatürk geri dönülmez bir yoldaydı.

Ya tam bağımsız devlet ya da, hep esaret. Osmanlı tebaası içinde ve yönetimde İngiliz ve Amerika mandasını destekleyenler de çoğunluktaydı. Fakat onlar da Anadolu’nun meşru direnişini gördüler ve kısa sürede destek vermeye başladılar.

FARKLI BİR ATATÜRK

Türkiye’de bugüne kadar Atatürk hakkında yazılmış en kapsamlı kitaptır İlber Ortaylı’nın yazdığı. Atatürk, son zamanlarda tartışmaların odağında yer almakla birlikte biteceği anlamına gelmez.

Dolayısıyla Atatürk’ü her yönüyle mercek altına alan Ortaylı, ulu önderi, farklı açılardan okurlara aktarıyor. Hayatı savaşlarda ve cephelerde geçen Atatürk’ün biyografisi hiç bu kadar güzel yazılmamıştı.

İlber Ortaylı’dan bütün yönleriyle Atatürk’ün hayatı

Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921'de çıkarılan kanunla Atatürk'e "Meraşellik" unvanı verildi.

İlber Ortaylı, karşısındakiyle konuşuyormuş gibi yazmış satırlarını. Ünlü tarihçi, Atatürk’ün kişisel özelliklerini, Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan siyasi ve sosyal problemleri, çok parti denemeleri, inkılaplar ve hayata geçirilen reformlara dair son derece zengin bilgilerle donatılan kitap, başucu niteliğinde.

Dünyada Atatürk hakkında devlet adamlarının ve önemli entelektüellerin değerlendirmeleri de Mustafa Kemal’in ne kadar önemli bir devlet adamı olduğunun ana göstergesidir.

Atatürk’ü yazmak ihtiyaçtan kaynaklandığını söyleyen Ortaylı, bugüne kadar Atatürk için ortaya atılan savları da bu kitabıyla tarihin çöp sepetine atıyor.

İlber Ortaylı’dan bütün yönleriyle Atatürk’ün hayatı

10 Kasım 1938'de edebiyete intikal eden Atatürk'ün ölümü yurtta ve dünyada derin üzüntüye neden oldu.

1916-1922 yılları arasında İngiliz Hükümetinde Başbakanlık görevini üstlenmiş olan Lloyd George’un Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki şu veciz sözü meşhurdur.

George;

“100 yılda dünyaya bir dahi gelecek, nerden bilebilirim küçük Asya’dan çıkacağını.”

Hülasa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü daha yakından tanımak isteyenler kitabı mutlaka okumalılar.

Zira, ancak okuyarak hakikatlere varabiliriz.

Hakikatin peşindeysek eğer…

Yazar: İlber Ortaylı

Yayınevi: Kronik Kitap

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2018

Syf: 480

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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