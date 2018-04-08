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İlber Ortaylı'dan e-Devlet yorumu

e-Devlet'ten soyağacına bakma akımı yerini şu günlerde başka akımlara bıraksa da akıllarda sorular da bıraktı. Mesela "Neden 18. yüzyıl öncesini göremiyoruz?" Cevabını İlber Ortaylı verdi.

AA | 08.04.2018 - 13:10..
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İlber Ortaylı'dan e-Devlet yorumu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türklerin Serüveni" konulu söyleşide konuşan Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türklerin çok asil bir millet olduğunu ve bunun dünya tarihçileri tarafından her zaman kabul görüldüğünü belirtti.

İlber Ortaylı'dan e-Devlet yorumu


"AVRUPA VE ARAP ÇOĞRAFYASINDA BİRÇOK IRK OSMANLI SAYESİNDE KAYBOLMAKTAN KURTULDU"

Osmanlı döneminde ele geçirilen topraklarda, insanların dili ve ırkına dokunulmadığı için birçok Avrupa ülkesinin soyunu kaybetmediğini ifade eden Ortaylı, Türklerin bu anlamda Avrupa ve Arap coğrafyasında birçok ırkın kaybolmamasını sağladığını aktardı.

İlber Ortaylı'dan e-Devlet yorumu

"İNSANLARIN SOYLARINI KONUŞANLAR, CAHİL VE ZİHİNLERİ GERİ"

Ortaylı, Türk milletinin soyunun asil olduğunu ancak kayıt altına alınmadığını vurgulayarak "Nüfus kayıtlarımızın ne kadar zayıf olduğu son olaylarda görülüyor. Herkese bir şecere çıkarıyorlar. Kimse 1854'ten geri gidemiyor ama bu demek değil ki soysuz bir milletiz. Hayır, sadece kayıt tutmayan bir milletiz. Onun için bu zaaftan faydalanıp, insanların soyları üzerinde konuşanlar hem cahildir hem zihinleri geridir." diye konuştu.

İlber Ortaylı'dan e-Devlet yorumu VİDEO

İlber Ortaylı'dan e-Devlet yorumu

"BATIDA ARİSTOKRATLARIN ŞECERELERİ KALE VEYA KİLİSEYE SAKLIDIR"

Türklerin şecerelerinin yaşadıkları köy ve mahalle nezdinde kayıtlı olduğuna dikkati çeken Ortaylı, "Batıdaki bir aristokratın şecere kaydı ise kalede veya kilisede saklıdır. Bu onlar için çok önemli çünkü o şecere sayesinde imtiyazlıdırlar. 16. yüzyıla kadar gider bir ailenin soyu." dedi.

Programın yapıldığı salonun dolması üzerine dışarıda kalan öğrenciler, söyleşiyi koridorlara kurulan ekranlardan takip etti.

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