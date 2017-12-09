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İlber Ortaylı'dan Kudüs yorumu

İlber Ortaylı, Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi kararını değerlendirerek “Küdüs bizim elimizden çıktı çıkalı hiç huzur olmadı” dedi.

İHA | 09.12.2017 - 13:52..
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Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Kitap Fuarı’nın onur konuğu olarak Osmaniye’ye gelen ünlü tarihçi, yazar, akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımlarıyla gerçekleşen Söyleşi ve İmza Etkinliği Korkutata Üniversitesi (OKÜ) ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde yapıldı.

"KUDÜS BİZİM ELİMİZDEN ÇIKTI ÇIKALI HİÇ HUZUR OLMADI"

Trump ’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ilgili sorulan soruyu cevaplayan İlber Ortaylı, “Kudüs önemli bir mevzu. Soğukkanlı olun, gösteri yapan yine yapsın. Küdüs bizim elimizden çıktı çıkalı hiç huzur olmadı. 1947’de Kudüs’ün sur içi alınamadı. Şehrin dışındaydılar ve orada kaldılar. Ama 1967 cenginden sonra içeri girdiler. Başladılar sonra etrafını örmeye. İsrail daha sonra Kudüs bizim ebedi başkentimiz diye bir kanun çıkardı. Bu kanunu dünya tanımadı.

İlber Ortaylı'dan Kudüs yorumu

"TRUMP YAKIN ZAMANDA GİDECEKTİR"

Şimdi Trump denen bir herif çıktı. Anlaşılan ortalığı karıştırmak istiyor. Buna Avrupa da İslam Ülkeleri gibi karşı çıkıyor. Bu Trump oldukça lokal düşünen, büyük hırsları olan birisi. Çılgın biri ve yakın zamanda da gidecektir. Kudüs meselesi kritik bir sorun, milletlerarası gösterilerle çözülmez. Bunun arkasından başka şeylerde gelebilir. Yahudiler bu konuda ısrar edebilir.” diye konuştu.

İlber Ortaylı'dan Kudüs yorumu

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