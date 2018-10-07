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İlber Ortaylı'dan kütüphane tepkilerine cevap

Kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı gelen tepkilere anlam veremediğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 11:35..
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İlber Ortaylı'dan kütüphane tepkilerine cevap

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Ortaylı buradaki görüşmesinde kişisel kütüphanesini Külliye'ye bağışladığını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan da Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olması hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne yaptığı bağıştan dolayı Ortaylı'ya teşekkür etti.

İlber Ortaylı'dan kütüphane tepkilerine cevap

Bu gelişmelerin ardından Ortaylı, Hürriyet'teki köşesinden gelen tepkilere cevap verdi.

"ANLAYAMADIĞIM TEPKİLER OLDU"

Ortaylı, "Cumhurbaşkanlığı’nın yeni kurulan Merkez Kütüphanesi’ne kitaplarımı bağışlamam anlayamadığım, daha doğrusu tasvip edemeyeceğim tepkilere neden oluyor. Uygundur diyenlerin yanında kütüphanelerin perişan vaziyetinden haberdar olmayanların tavrı da ortaya çıkıyor. Kimseyi kınamak için söylemiyorum ama şu bir gerçek: Üniversite kütüphanelerden zaman zaman kitaplar ayıklanır, yer olmadığı söylenerek istenmeyen (hangi istenmeyen bilinmez) kitaplar saf dışı bırakılır. Bazı vakıf kütüphanelerine verilen kitaplar bir gün sahaflardan satın alınıp önünüze getirilir. Taşra üniversitelerine kitap vermeliymişim. Önce bu üniversitelerin kitaba ne kadar bütçe, personel ayırdığına ve literatürü ne kadar takip ettiğine bakınız." dedi.

"NE KADAR YAŞAYACAĞIM BELLİ DEĞİL"

Ne kadar yaşayacağının belli olmadığını dile getiren Ortaylı kendisinin kitapları tutmasının uygunsuz olacağını bu yüzden de bağışlaması gerektiğini söyledi.

"DEVLETLE PAYLŞAMAYA DEVAM"

Ortaylı yazısını şu cümlelerle noktaladı: "ABD’deki Library of Congress’e kitap verecek halim olmadığına göre tüm halkımızın yararlanacağı Cumhurbaşkanlığı Merkez Kütüphanesi’nin İstanbul şubesine hiçbir karşılık beklemeden, yurtdışından bavul bavul taşıdığım, 50 yıldır biriktirdiğim, birçoğu nadir olan kitapları bağışladım. Bir ilavede daha bulunayım, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ilk olarak 1977-1979 yılları arasında Ahmet Taner Kışlalı’ya danışmanlık yaptım. Memuriyet ve maaş söz konusu değil, devletle her zaman bildiğimi paylaşmaya devam edeceğim."

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