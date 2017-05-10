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İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

Geçtiğimiz günlerde tv programında Atatürk hakkında konuşan Mustafa Armağan'a İlber Ortaylı; "Allah'ın hödüğü bir bok bildiği yok" dedi.

10.05.2017 - 09:03
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İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

Tarihçi İlber Ortaylı, bir televizyon programında Atatürk ve Afet İnan'a hakaret dolu sözler söyleyen Mustafa Armağan'a, çok sert tepki gösterdi.

"ALLAH'IN HÖDÜĞÜ"

"Mustafa Armağan, kendi etnik kökeni yüzünden etnik milliyetçilik yapıyor. Normal bir adam Kazım Karabekir'le Mustafa Kemal'i ne diye düşman gibi gösterir. Ne derdin var İstiklâl Harbi komutanlarıyla. Rahat bırakın İstiklâl Harbi komutanlarını. Kimse bunlara bir şey demiyor. Mahallenin delisi gibi ben çıkıp söylüyorum. Herif kendine göre tarihi çarpıtıyor. Bunlar cahil adamlar, ne bilirler tarihi. Bir b*k bildikleri yok. Ne okuyacak ne bilecek. Allah'ın hödüğü suratına baksan halde turp sattırmazsın. Hepinizi ananız babanız üniversitelerde okutmuş. Dünya tarihini okuyacak kapasiteniz var. Birinci Dünya Harbi'nden sonraki İtalya'yı, Fransa'yı, Balkanları okuyacak kaynaklarınız var. Bunlara cevap da verilir ama böyle şey olur mu?"

"BUNLARI DİYEN HAYVANDIR"

Nur Cemaati'nin ‘Okuyucular' kolu hocalarından olduğu belirtilen Hasan Akar'ın Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım için söylediği sözler hakkında ise Ortaylı; "Bu Nurcuları efendi bilirdim. Okumuyorlar ‘okuyucu' adını almışlar. Çok büyük terbiyesizlik. Zübeyde Hanım'a bunları diyen hayvandır." diye konuştu.

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