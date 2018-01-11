İlber Ortaylı'dan yeni kitap

Galatasaray Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yeni kitabı raflarda yerini aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını bütün yönleriyle mercek altına alan Ortaylı, okurlarını yolculuğa çıkartıyor.

TARİHİMİZDE İZ BIRAKAN OLAYLAR

Tüm detaylarıyla Milli Mücadele dönemi, 23 Nisan 1920 ve sonrasında muhalefete rağmen verilen Kurtuluş Savaşı, İnönü Muharebeleri, Lozan Konferansı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’e giden yol... Saltanat ve hilafet tartışmaları, Lozan, On İki Ada, mübadele, Osmanlı'dan kalan borçlar, Musul ve yakın tarihin en önemli meselesi olan inkılablar...

Son olarak kişisel özellikleriyle, dünyada, anılarda, hafızalarda kalan izleriyle modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk... İlber Ortaylı bu ilk biyografisinde yaşamının tüm yönleriyle büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyor. Türk tarihçiliğine hiç unutulmayacak ve sürekli başvurulacak bir rehber kitap daha kazandırıyor...

Tarihçi yazar, İlber Ortaylı

Yazar: İlber Ortaylı

Yayınevi: Kronik Kitap

Yayım yılı: 2018

Türü: Tarih

Syf: 480

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Ergül Tosun

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