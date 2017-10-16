İlber Ortaylı’nın çok satan kitabı: Türklerin Tarihi

Galatarasay Üniversitesi öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. İlber Ortalı’nın Türklerin Tarihi kitabı geçen sene okuyucularla buluşmuştu. İkinci cildi de yayımlanan kitabın birinci cildini okuduktan sonra ikincisini de mutlaka okuyun. Böylece derin bir tarih bilgisine vakıf olabilir; olayları daha sağlıklı bir şekilde değerlendireceksiniz.

TARİHİ SEVDİREN TARİHÇİ

Tarihi sevdiren tarihçi olarak bilinen İlber Ortaylı; derin bilgi birikimiyle dünyada ve Türkiye’de görüşlerine değer verilen bilim adamlarımızdandır. Topkapı Sarayı Başkanlığını da yapan Ortaylı, daha önce bu görevinden istifa ederek Galatasaray Üniversitesi ’inde dersler vermeye başlamıştı.

BİR MİLLETİN TARİHİ

Ünlü tarihçi, kitabından Türklerin binlerce yıllık geçmişinden bahsetmektedir. Orta Asya’dan başlayan tarihi yolculuk Anadolu’da yurt edinmeye, İstanbul’un Fethine, Viyana kapılarına kadar dayanan bir milletin uzun soluklu hikâyesini edebi üslupta okuyacaksınız. Soru-cevap şeklinde kaleme alınan kitabı tarih severlerin ilgisini fazlasıyla çekebilecek türden. İlber Ortaylı’nın nevi şahsına münhasır tadına doyum olmaz anlatım tarzıyla sizlere tarihi ve edebi zevki bir arada yaşattırıyor.

Toplam 17 ana bölümden oluşan kitap Türklerin Ortadoğu sahnesine çıkışıyla başlayıp; Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşuna kadarki süreci bir solukta anlatıyor.

Türklerin Tarihi II. cilt

TÜRKLERİN ORTADOĞU SAHNESİNE ÇIKIŞI

Türklerin tarih sahnesine çıkışı nasıl gerçekleşti? sorusuna İlber Ortaylı şöyle cevap veriyor;

“Türklerin tarih sahnesine çıkışı eski Mısırlı, İranlı, Helen ve İbranilerin çıkışı gibi değildir. Söz konusu uygarlıklar hakkında yazılı kaynaklar oldukça aydınlatıcı bilgiler verir, arkeologya da bu varlığı parlak örneklerle destekler. Oysa çok eski zamanlarda ortaya çıkan Türk kavmi veya kavimler topluluğu üzerinde isim, menşe, hatta coğrafi mekânın tespiti konusunda büyük zorluklar yaşanır. Buna rağmen şurası da bir gerçektir ki Türkler olmadan bir dünya tarihi yazmak da mümkün değildir.





Savaşçı özellikleriyle bilinen Türkler

Çünkü Çin, Hind ve İran gibi yerleşik, yazıya sahip eski halkların tarihini yazarken; Türklerin kökeni olan kavimler sık sık söz konusu uygarlıkların siyasi tarihine girmekte ve kendilerinden söz ettirmektedirler. Öyle ki Kuzeyli Hun komşularının kim olduğunu ve tarihi maceralarını tespit etmeden, Çinlilerin tarihini resmetmek ve tanımlamak mümkün değildir.” (Birinci bölüm syf 13)





Osmanlı Viyana kapılarında

DÜNYA TARİHİNDE TÜRKLERİN YERİ

Türklerin dünya siyaseti ve tarihinde yadsınamaz bir gerçekliği vardır. Osmanlı İmparatorluğu 600 sene dünyaya hükmetti; bünyesinde birden fazla millet barındırdı. Bu insanlar huzur içerisinde varlıklarını sürdürüyorlardı. Orta Asya’dan başlayarak Anadolu’ya kadar gelen Türklerin tarih sahnesine bıraktıkları izler bu milletin ne kadar büyük bir tarih geçmişine sahip olduğunu bize gösteriyor. Dolasıyla uluslararası arenada Türk toplumunu ve devletini yadsınacak herhangi bir politikanın geçerli bir tarafı yoktur.

Türklerin Orta Asya'dan göç etmesiyle yeni bir tarihin de başlangıcı oldu.

Çağ açıp kapatan İstanbul'un Fethi

OSMANLI’NIN DOĞUŞU

Kitabın son bölümünü Osmanlı Devleti’nin doğuşuna ayıran İlber Hoca; İmparatorluğu çekirdekten anlatarak okurların kafasında soru işaretlerin oluşmasını engelliyor. Osmanlı’nın kuruluş aşamasındayken beylikten koca İmparatorluğa dönüşmesini detaylıca anlatıyor. Yeni kurulmaya çalışan bu yeni devletin o dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik havasını da bulabileceksiniz. Tarih hep neden- sonuç ilişkisi içerisinde ele alınarak dönemin şartlarına göre değerlendirilir. Nesnel veriler ışığında olayları kolayca kavrayabileceksiniz.

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