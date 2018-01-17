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İlber Ortaylı’nın 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' kitabının tanıtımı yapıldı

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kişisel özellikleri, bilinmeyenleri ve tüm izleriyle kaleme aldığı ilk biyografi kitabı olan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tanıtımı yapıldı.

DHA | 17.01.2018 - 17:09..
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Akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kişisel özellikleri, bilinmeyenleri ve tüm izleriyle kaleme aldığı ilk biyografi kitabı olan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tanıtımı Pera Palace’da gerçekleşti.

İlber Ortaylı, okul gazetesine yazdığı ilk yazının Atatürk hakkında olduğunu ve Atatürk için yazmanın her Türk aydınının görevi olduğunu söyledi.

"ATATÜRK DÜNYA TARİHİNİN NADİREN GÖRDÜĞÜ BİR DEHADIR"

Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekette rastlamanın mümkün olmadığını belirten İlber Ortaylı Atatürk'ü anlatan kitapların samimi ve bilimsel olarak kaleme alınması gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Her iki savaşta Atatürk'ün ordusunda bulunan erleri, çavuşları, yurt dışında bulunan diplomatları, o dönemin bilginlerini tanıdım, onlarla konuşmalarım oldu. Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur. Cumhuriyet demek Kemal Atatürk demek, her şeyden evvel kanun, nizam ve hukuk demek."

İlber Ortaylı’nın 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' kitabının tanıtımı yapıldı

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

İlber Ortaylı’nın 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' kitabının tanıtımı yapıldı

İlber Ortaylı’nın 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' kitabının tanıtımı yapıldı

İlber Ortaylı’nın 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' kitabının tanıtımı yapıldı

İlber Ortaylı’nın 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' kitabının tanıtımı yapıldı

Prof. Dr. İlber Ortaylı 20 Ocak Cumartesi saat 17:00’de D&R İstinye Park’ta düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

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