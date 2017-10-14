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İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

Ortaylı, Türklerin öncelikle Rusya olmak üzere dışa açıldığını, dış evliliklerin başladığını söyleyerek "Güzel bir kombinasyon oldu" dedi.

14.10.2017 - 09:36
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İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı bu kez tarihi değil, hayata dair düşüncelerini anlattı. Behzat Uygur'a konuşan Ortaylı'nın Posta'da yayınlanan röportajında, "güzel kadınlar" soruldu.

İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

"Güzel kadın güzeldir." diyen Ortaylı "sizce en güzel kadın kim" sorusuna ise şöyle yanıt verdi;

"RUSYA'YLA İKİNCİ DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

"Valla hangisine baksan güzel. Türkler çok güzel bir millet oldu. İç evlilikler bitti, açıldı insanlar. Şimdi Rusya’yla ikinci dönemi yaşıyoruz. Ben bundan çok memnunum. Güzel bir kombinasyon oldu.

"İNŞALLAH BİRAZ İRAN'A DA KAYARIZ"

İnşallah biraz İran’a da kayarız. Güzel bir ırkız, fakat ağız açılmayınca. Konuşmaya başlayınca her şey fos, bitti. Kızlar da erkekler de ağızlarını açmasınlar.

Eğitim hakikaten çok zormuş. Eğitim bir toplumun başarabileceği en zor şey."

İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

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