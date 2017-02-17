Sosyal medyada paylaşılan videoda bir vatandaşın arkadaş ortamında Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında söyledikleri dikkat çekti.

İLBER HOCA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Videodaki vatandaş, kendisinin İlber Ortaylı'nın karşısına çıkabileceğini söylüyor ve "yerim onu vallahi" diyor.

Arkadaşlarının "ama o bir sürü yabancı dil biliyor" sorusuna ise "Abi gözünü seveyim sen de git her ülkede kal oranın dilini bilirsin" yanıtını veriyor.

Ortaylı kadar kitap yazabileceğini ifade eden şahıs, "Ne yapmış? Ne icat yapmış? Evde musluğu bozulsa tamir edebilir mi?" ifadelerini kullanırken, İlber Ortaylı'nın tarihçi olduğunu söyleyen kişiye de "Tarih... Defterleri karıştırırsan bir şeyler bulursun" diye çıkışıyor.

İlber Ortaylı'ya tepkili vatandaş İZLE