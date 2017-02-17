taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.181
USD
3,6589
EURO
3,9024
ALTIN
145,64
PETR
55,8200

İlber Ortaylı'ya tepkili vatandaş

Bir vatandaşın tarihçi İlber Ortaylı'ya tepki gösterdiği anlar arkadaşları tarafından çekildi ve paylaşıldı.

17.02.2017 - 10:39
  1. Haberler
  2. Video Haber

İlber Ortaylı'ya tepkili vatandaş

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir vatandaşın arkadaş ortamında Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında söyledikleri dikkat çekti.

İLBER HOCA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Videodaki vatandaş, kendisinin İlber Ortaylı'nın karşısına çıkabileceğini söylüyor ve "yerim onu vallahi" diyor.

Arkadaşlarının "ama o bir sürü yabancı dil biliyor" sorusuna ise "Abi gözünü seveyim sen de git her ülkede kal oranın dilini bilirsin" yanıtını veriyor.

Ortaylı kadar kitap yazabileceğini ifade eden şahıs, "Ne yapmış? Ne icat yapmış? Evde musluğu bozulsa tamir edebilir mi?" ifadelerini kullanırken, İlber Ortaylı'nın tarihçi olduğunu söyleyen kişiye de "Tarih... Defterleri karıştırırsan bir şeyler bulursun" diye çıkışıyor.

İlber Ortaylı'ya tepkili vatandaş İZLE

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

113
Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

316
CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

258
Beşiktaş turun kapısını araladı

Beşiktaş turun kapısını araladı

44
Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

69
UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE

UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE

3
Trump'tan ABD basınına sert eleştiriler

Trump'tan ABD basınına sert eleştiriler

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM