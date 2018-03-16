İletişim yoluyla dolandırıcılık yüzde 16 azaldı

Operasyonlar sonucunda 2017'de iletişim yoluyla dolandırıcılık suçunun işlendiği olay sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16 azaldı. Bu yılın ilk 2 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüş görüldü.

409 KANAL HABER YAPTI

İletişim yoluyla dolandırıcılık suçuna ilişkin operasyonların yanı sıra bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirildi.

Suçu konu alan ve yaş gruplarına göre hazırlanan karikatürler, 7 milyon 508 bin 579 ders kitabında yer aldı.

Emniyet Teşkilatı personeli tarafından 45 bin 337 vatandaşa, suçu konu alan tiyatro gösterimi yapıldı ve 62 bin 840 özel güvenlik görevlisine de eğitim verildi.

Yerel ve ulusal yayın yapan 409 televizyon kanalı, 1391 radyo kanalı ve 2 bin 315 gazetede bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda ulusal yayın yapan 7 ayrı haber kanalına "özel haber" olarak konuyla ilgili röportaj verildi.