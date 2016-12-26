taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.193
USD
3,5061
EURO
3,6634
ALTIN
127,88
PETR
55,0200

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bugün açılacak

Kış aylarında sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan Ilgaz Dağı'na inşa edilen "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli", bugün hizmete girecek

AA | 26.12.2016 - 12:31
  1. Haberler
  2. Projeler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bugün açılacak

CHP, Rize'de yeri değiştirilen Atatürk heykelini bir haftadır konuşurken iktidar Avrasya Tüneli'nden günler sonra Ilgaz Tüneli'nin de açılışını yapıyor.

Tünelin açılışını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yapacak.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden görüntüler

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayacak tünel için 2012'de vurulan ilk kazmanın ardından onlarca çalışan, yer altında yüzlerce metre yol katederek bin 875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı'nı adeta dize getirdi.

TRAFİĞE AÇIK EN UZUN TÜNEL OLACAK

Tünel açıldıktan sonra 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak, 11,4 kilometreye inecek. Yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi, 8 dakikaya düşecek.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bugün açılacak

Projesi hazırlanmış tüneller arasında 3. sırada olan tünel, kullanılmaya başlandığında, "trafiğe açık en uzun tünel" unvanını alacak.

Tünelle ortalama seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağlanması bekleniyor. Getirileri sadece bunlarla sınırlı kalmayan tünelin ekonomiye katkısının ise 38 milyon 200 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bugün açılacak

SANAYİ KURULUŞLARINA DA KATKI SAĞLAYACAK

Faaliyete geçmesiyle Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntem, tünelin girişinde sürücüleri karşılayacak. Araçlar, "köpekbalığı ağzına" benzetilen giriş ve çıkışlardan tüneli kullanacak.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bugün açılacak

Bölgedeki sanayi kuruluşlarına da katkı sağlayacak tünel, özellikle İç Anadolu bölgesindeki fabrikaların ürünlerini Karadeniz'e ulaştırmasını, İnebolu Limanı'na getirilen ürünlerin de iç bölgelere daha kolay taşınmasını sağlayacak.Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bugün açılacak

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

64
El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

172
HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

406
Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

29
Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

41
Ünlü şarkıcı George Michael evinde ölü bulundu

Ünlü şarkıcı George Michael evinde ölü bulundu

73
Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM