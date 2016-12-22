Ilgaz Tüneli 26 Aralık'ta hizmete sunuluyor

Başbakan Bianli Yıldırım, Ilgaz Tüneli'nin açılış tarihini açıkladı. 26 Aralık'ta tünelin hizmete girmesi planlanıyor.

"139 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR"

Yıldırım, "Eskiden, temel atmak için bakanlar kıvranıyordu, temelleri iki sefer üç sefer atıldığı günleri artık unuttuk. Şimdi yapılan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var ne de imkan var. Onun için böyle 50'şer 100'er toplu açılışlarla milletimizin hizmetine veriyoruz. 26'sında Pazartesi günü, yine Türkiye'nin büyük bir eserini açacağız. 130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz tünelleri hizmete giriyor. İki tünel, her birinin boyu 6,5 kilometre. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yılda tamamladık. 3 bin metrelik Bolu Dağı tünelini 17 yılda tamamladık. 17 yılda 3 bin metre, 2,5 yılda 13 bin metre" diye konuştu.