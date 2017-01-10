Ilgaz Tüneli sürücüleri artık korkutmuyor

Bin 875 metre yüksekliğindeki dağda, özellikle kış aylarında etkili kar yağışı ve sis nedeniyle sık sık ulaşımda aksamalar yaşanıyordu. Ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tünel için 2012'de ilk kazma vuruldu.

4 YILDA TAMAMLANDI

Yaklaşık 4 yılda tamamlanan tünel Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla 26 Aralık 2016'da açılarak hizmete girdi.

ULAŞIM DAHA HIZLI VE GÜVENLİ SAĞLANIYOR

Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanıyor.

Ilgaz artık sürücüleri korkutmuyor İZLE



TÜNELDEN GEÇİŞ SÜRESİ 7 DAKİKAYA İNDİ

Tünelin açılmasıyla 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye inerken yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi de 7 dakikaya düştü.

"SIKINTILI GÜNLER GERİDE KALDI"

Ilgaz Dağı'nın devamlı kullandığı bir güzergah olduğunu kaydeden ve yolu çok sık kullanan vatandaşlardan Kemalettin Ertuğrul, "Buralardan geçmek çok zordu. Çetin bir dağ olduğu için Ilgaz'ı geçemiyorduk. Artık sıkıntılı günler geride kaldı. Çok güzel bir yol oldu. Allah hükümetimizden razı olsun" dedi.