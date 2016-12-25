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Ilgaz Tüneli yarın açılıyor

Batı Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak olan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli yarın hizmete sunuluyor.

25.12.2016 - 14:18
  1. Haberler
  2. Emlak
Ilgaz Tüneli yarın açılıyor

“Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli” yarın büyük açılışa hazırlanıyor. Tünelin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılması bekleniyor.

Ilgaz Tüneli yarın açılıyor

İÇ ANADOLU BATI KARADENİZ'E BAĞLANACAK

Tünelin hizmete girmesiyle sürücülerin, turizmcilerin ve bölgedeki esnafın yüzü gülecek. Tünelin ilk kazması 2012'de vurulmuştu. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte İç Anadolu Batı Karadeniz'e bağlanacak.

Ilgaz Tüneli yarın açılıyor

HIZLI VE GÜVENLİ ULAŞIM SAĞLANACAK

Giriş ve çıkışları “köpek balığı ağzı” şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370, diğeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşımın daha hızlı ve güvenli sağlanması amaçlanıyor.

Ilgaz Tüneli yarın açılıyor

TRAFİĞE AÇIK EN UZUN TÜNEL

Tünel açıldıktan sonra 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolu 11,4 kilometreye inecek. Herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi, 8 dakikaya düşecek.

Projesi hazırlanmış tüneller arasında 3. sırada olan tünel, kullanılmaya başlandığında, 'trafiğe açık en uzun tünel' olacak. Ekonomiye katkısının ise 38,2 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

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