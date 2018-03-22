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İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

Kitap Ayracı, dünyanın her bir köşesinden kütüphaneleri, siz kitapseverler için derledi.

Özel Haber | 22.03.2018 - 13:23..
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kütüphaneler

Kitap, tutkununun kalbinde ayrı bir yerde. Haliyle kitapla ilgili her şey de ilgi alanımıza giriyor.

Kitapları barındırmasıyla sevdiğimiz kütüphaneler, bir de tasarımlarıyla göz dolduruyor. İşte dünyadan ilginç tasarımlı kütüphaneler...

ABERDEEN ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ

(Aberdeen - İskoçya)

İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

COTTBUS ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ

(Almanya)

İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

FİLOLOJİ KÜTÜPHANESİ

(Berlin - Almanya)

İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

GEISEL KÜTÜPHANESİ

(Kaliforniya)

İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

HALK KÜTÜPHANESİ

(Minsk)

İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

HALK KÜTÜPHANESİ

(Pekin - Çin)

İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

HALK KÜTÜPHANESİ

(Prishtina - Kosova)

İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

KİTAP DAĞI KÜTÜPHANESİ

(Hollanda)

İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

LUCKENWALDE KÜTÜPHANESİ

(Brandenburg)

İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

PECKHAM KÜTÜPHANESİ

(Londra)

İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ

(Reims, Fransa)

İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

[email protected]

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