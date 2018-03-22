İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler

Kitap, tutkununun kalbinde ayrı bir yerde. Haliyle kitapla ilgili her şey de ilgi alanımıza giriyor.

Kitapları barındırmasıyla sevdiğimiz kütüphaneler, bir de tasarımlarıyla göz dolduruyor. İşte dünyadan ilginç tasarımlı kütüphaneler...

ABERDEEN ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ

(Aberdeen - İskoçya)



COTTBUS ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ

(Almanya)

FİLOLOJİ KÜTÜPHANESİ

(Berlin - Almanya)

GEISEL KÜTÜPHANESİ

(Kaliforniya)

HALK KÜTÜPHANESİ

(Minsk)

HALK KÜTÜPHANESİ

(Pekin - Çin)

HALK KÜTÜPHANESİ

(Prishtina - Kosova)

KİTAP DAĞI KÜTÜPHANESİ

(Hollanda)

LUCKENWALDE KÜTÜPHANESİ

(Brandenburg)

PECKHAM KÜTÜPHANESİ

(Londra)



ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ

(Reims, Fransa)

[email protected]