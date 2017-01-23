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İlham Aliyev: Karabağ'a bağımsızlık verilmeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'da ikinci bir Ermeni devleti kurulmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

23.01.2017 - 16:35
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ASD

Aliyev, Bakü yakınlarındaki Pirekeşkül kasabasında yeni kışla ve askeri lojmanın açılışına katıldı.

Açılış sonrasında subay ve askerlere yönelik konuşma yapan Aliyev, Azerbaycan ordusunun hem savaş yeteneği hem de silahlanma açısından dünyanın güçlü orduları arasında olduğunu bildirdi.

''İKİNCİ BİR ERMENİ DEVLETİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ''

Ermenistan'ın BMGK ve diğer uluslararası kuruluşların işgalin sonlandırılmasına yönelik kararlarını hiçe saydığını belirten Aliyev, "Azerbaycan güçlendikçe sorunun çözümü yaklaşıyor. Çözüm ise çok basit. İlk olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temin edilmelidir. Hiçbir zaman Azerbaycan toprağında ikinci Ermeni devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Dağlık Karabağ'a hiçbir zaman bağımsızlık verilmeyecek. Bunu bekleyenler boşuna beklemesin." ifadelerini kullandı.

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