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İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Meclis'te yemin ettiği fotoğrafları paylaşarak hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 12:55..
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İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yemin ederek yeni sistemde resmen görevine başladı. CHP'liler yemin sırasında Meclis'te ayağa kalkmadı. Külliye'deki törene davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de davetleri geri çevirdi.

Ancak CHP'de farklı bir siyasetçi var: İlhan Kesici.

"DEVLETİMİZ VE CUMHURİYETİMİZ İLELEBED PAYİDAR OLSUN"

Twitter hesabından Erdoğan'ın yemin sırasındaki fotoğrafları paylaşan CHP'li vekil şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun."

İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti

CHP'LİLER RAHATSIZ

İlhan Kesici'nin bu paylaşımına kısa süre içerisinde CHP'li takipçilerden büyük tepkiler geldi. Takipçiler tebrikten duyulan rahatsızlığını iletti.

İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti

İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti

İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti

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