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İlhan Kesici, linç edilince açıklama yapmak zorunda kaldı

CHP'li İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ı tebrik edince partililer tarafından linç edildi. Bunun üzerine Kesici tekrar bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 18:28..
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İlhan Kesici, linç edilince açıklama yapmak zorunda kaldı

24 Haziran'dan sonra CHP'de lider kriziyle başlayan iç karışıklık her alana sıçrayarak devam ediyor.

KESİCİ, ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ ORTALIK KARIŞTI

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Twitter hesabından Erdoğan'ın yemin sırasındaki fotoğrafları paylaşarak şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibarıyla Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun." Kesici'nin bu paylaşımının altına ise çok sayıda tepki mesajı geldi.

İlhan Kesici, linç edilince açıklama yapmak zorunda kaldı

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Gelen tepki mesajlarına ve lince dayanamayan İlhan Kesici, Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı ve şöyle dedi: "Bir evvel yazmış olduğum twitin bazı önemli yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu görüyorum. Ben hiçbir şekilde 3. Cumhuriyet demedim, demem; böyle bir sınıflandırmayı da yanlış bulanlardanımdır. Benim dediğim önemli bir sistem değişikliğine geçmiş olduğumuzdur.

“Cumhuriyetimizin 3. Dönemi” demem şu demektir:
1. Dönem 1923-1950: Tek Partili Parlamenter Sistem dönemi.
2. Dönem 1950-2018: Çok Partili Parlamenter Demokratik Sistem dönemi.
3. Dönem, Partili Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi dönemi. Bu sadece bir tesbit ve sınıflandırmadır."

İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti haberi
İlhan Kesici, linç edilince açıklama yapmak zorunda kaldı

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