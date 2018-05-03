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İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen İlhan Kesici, Muharrem İnce'nin adaylığını kutlayan ilk isim oldu.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 13:56..
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İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istiyordu.

Kesici ile partisinin etkinliklerine katılan CHP Lideri, parti tabanından gelen baskılara dayanamadı.

CHP'NİN ADAYI MUHARREM İNCE

Yapılan anketlerde rakiplerine fark atan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

"TEBRİKLERİMİ KABUL ETTİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlhan Kesici, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." ifadelerini kullandı.

İlhan Kesici: Muharrem İnce'yi tebrik ettim VİDEO

İlhan Kesici, bu açıklamalarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı açıklamaları da boşa çıkarmış oldu.

İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

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