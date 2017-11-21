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İlhan Kesici'ye en büyük FETÖ tepkisi memleketinden

Hafta sonu katıldığı programda 15 Temmuz için "FETÖ mü yaptı bilmiyorum" diyen Sivasli Kesici'ye hemşehrileri tepki gösterdi.

21.11.2017 - 19:09
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CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, geçtiğimiz hafta sonu katıldığı programda 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "FETÖ mü yaptı tam bilmiyorum" demişti. Kesici'nin o sözlerine en büyük tepkiyi ise Sivaslılar gösterdi.

Zara doğumlu olan Kesici için Zaralılar şu açıklamayı yaptı:

FETÖ LEHİNE CEVAP VERMİŞTİR

CNN Türk'de yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programında; İlhan Kesici, Hakan Çelik'in "Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe kalkışmasının arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı?" sorusuna "Tam bilmiyorum" cevabını vermiştir. Çelik'in soruyu tekrarlaması üzerine "Hayır ben tam bilmiyorum" diyerek FETÖ lehine bir cevap vermiştir.

CHP'li İlhan Kesici: Darbeyi FETÖ mü yaptı bilmiyorum VİDEO

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİNİ SIZLATMIŞTIR

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin, binlerce FETÖ üyesinin itirafına, yüzbinlerce delile, 250 şehidimize ve 2196 gazimize rağmen “darbe girişiminin arkasında Fetullah Gülen’in olduğunu tam bilmiyorum” demesi şehitlerin kemiklerini sızlatmıştır.

ZARALILIKLA BAĞDAŞTIRAMADIK

Canını bu vatan uğruna şehit vermiş Zaralı, o pak alnından öptüğümüz Şehidimiz Halil Kantarcı ile birlikte 250 şehidimiz üzerinde kanlı elleri olan FETÖ ele başısının avukatlığına soyunmuş olan İlhan Kesici’nin bu tavrını Zaralılıkla bağdaştıramadık.

Zaralılar; her zaman teröre ve bölücülüğe karşı olmuştur. Zaralılar birlik ve beraberlik içerisinde her zaman zalime karşı durmuştur.

KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR

İstiklal Harbinde, Çanakkale’de, Kurtuluş mücadelesinde Türk Devletinin ebedi varlığı uğruna cepheden cepheye koşan ve bu vatan uğruna can veren, kan veren Zaralı şehitlerimiz varken İlhan Kesici’nin bu açıklamaları ve çekingen tavırları kabul edilebilir bir durum değildir.

BU AÇIKLAMA ZARALIYA HİÇ YAKIŞMAZ

15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili skandal açıklamalar yapan Kesici’nin tutumu ne Zaralılığa, ne Türklüğe sığar. Kesici, Zara’ya ve Zaralılığa yakışmayan bir durum sergilemiştir. FETÖ delillerine de çöp diyerek pervasızca bir açıklama yapmak bu ülkenin, bu milletin vekiline yakışmaz, hele hele Zaralıya hiç yakışmaz.

ÖZÜR BEKLİYORUZ

Bizler ÖZFED (12 köy derneği), KIYKEF (21 köy derneği), YAPAK VAKFI birlikteliğinde Zaralı 2 federasyon, bir vakıf, 60 köy derneği olarak 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili skandal açıklamaları yaparak bizleri derinden yaralayan İlhan Kesici’yi bu açıklamalarından ötürü kınıyoruz ve kendisinde en yakın zamanda bir özür bekliyoruz.

İstanbul'da yaşayan Sivaslıların dernekleri ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

İlhan Kesici'ye en büyük FETÖ tepkisi memleketinden

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