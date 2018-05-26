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İlhan Varank'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz'da, Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada karar açıklandı.

AA | 26.05.2018 - 11:42..
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15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isterken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milletin tokadını yiyen FETÖ'cü hainler tek tek hesap vermeye başladı.

Amerika'dan gelen talimatlar doğrultusunda darbe girişiminde bulunan FETÖ'cüler, 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de işgal etmeye kalkmıştı.

14 DEMOKRASİ ŞEHİDİ

Bu girişim sırasında Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi şehit olmuştu.

İlhan Varank'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet

KARAR ÇIKTI

52 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, 8 rütbeli sanığı çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesine neden oldukları gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Bu sanıkları ayrıca 182 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri gerekçesiyle de 2 bin 912'şer yıl hapisle cezalandırdı.

Heyet, 31 eri ise 14 kişinin şehit olmasına neden oldukları gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 14'er kez müebbet hapse mahkum etti. Bu 31 er ayrıca 182 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 2 bin 426'şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, ayrıca İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'a "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 3 yıl hapis ve 3 bin 750 lira adli para cezası, eski yüzbaşı Mustafa Alper Şengören'e de "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar kararın ardından mahkeme heyetini alkışla protesto etti. Bazı sanıkların bağırması üzerine jandarma ekipleri müdahale ederek, sanıkları susturdu.

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