Ilıca Plajı ücretsiz oldu

Çeşme’nin en önemli plajlarından olan, kumu ve sığ ve temiz denizi ile binlerce kişinin tercih ettiği Ilıca Plajı, Çeşme Belediyesi ile Milli Emlak Müdürlüğü arasında imzalanan ve Kaymakamlığın da onayladığı protokol ile 10 yıllığına Çeşme Belediyesine verildi.

ŞEMSİYE- ŞEZLONG ÜCRETSİZ

Ilıca Plajının Çeşme Belediyesine devir protokolünü imzaladıktan sonra bir açıklama yapan Başkan Dalgıç, Ilıca Plajının Çeşme’nin en önemli plajlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "4 yıldır, sahillerin tek elden yönetilmesi için ’ilgili yerel idareye devredilmelidir’ diye söylüyorduk. Bu çabalarımız sonuç verdi ve en önemli plajımızı Çeşme halkımıza kazandırmış olduk. Bugün de Milli Emlak Müdürlüğümüzle protokolümüzü imzaladık. Bizim yapmak istediğimiz, plajımızı kullanan bütün Çeşme halkımızın ve konuklarımızın, kıyı kenar yapısı içindeki hizmetlerden ücretsiz yararlanmasıdır. Nisan ayı sonuna kadar, plajın düzenlemesini yapıp, girişin ve gölgelik ile şezlongların ücretsiz olacağı, örnek bir plaj oluşturacağız. Plaj, tamamen belediyemizin kontrolü altında olacak. Plajda, belediyemizin görevlendirdiği kişiler olacak. Giriş ve çıkışlar kontrol edilecek. Plaja gelen vatandaşlarımız, sadece, belediyemize ait şirket olan ÇEŞTUR tarafından işletilecek büfelerden alacakları yiyecek ve içeceklere ücret ödeyecekler." diye konuştu.

"2019 SEZONUNDA TUVALET, DUŞ VE İŞLETMELER YOLUN ALTINA ALINACAK"

Plajların belediyenin kullanımında değilken bile serzenişlerin olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dalgıç, "Plajı işgal edenlerin kullandığı, devletimizin de ecrimisil aldığı alanlarda, hizmetler, fahiş fiyatlara alınabiliyordu. Ilıca plajının belediye tarafından işletilecek olması, Çeşme halkı ve konuklarımız için bir müjdedir. Halkımız, plajımızdan ücretsiz olarak faydalanabilecektir. Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığımız protokol ile Ilıca Plajının kullanım hakkını 10 yıllığına aldık. Aldığımız alan, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alandır. Bu alan, protokolde imzaladığımız şartlar çerçevesinde Çeşme Belediyesi tarafından işletilecektir. Ilıca Plajı için belediye olarak hazırladığımız bir proje var. Plajın yanından geçen yolun altına duşları, tuvaletleri, kafe ve restoranları alıp, oradan bu hizmetleri daha kolay vereceğimize inanıyoruz. Bu yıl, yaz sezonuna az zaman kaldığı için yetiştirmek mümkün değil. 2019 yılı yaz sezonunda bu projemizi gerçekleştirmiş olacağız. Bu sezon sadece kumsal üzerinde hizmet sunacağız." dedi.

"PLAJDA ÖĞRENCİLER ÇALIŞACAK"

Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç, belediye olarak Ilıca Plajının alınmasıyla çalışmalarının bitmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Altınkum, Pırlanta, Ali Bostan gibi bütün plajlarımızın tek elden yönetilmesini istiyoruz. Bu yıldan itibaren işleteceğimiz Ilıca plajımızda, liseye, üniversiteye giden öğrencilerimizi görevlendirerek, hem çalışma hayatının içine sokup, hem de kenti, kentte yaşayanların koruması altına almaya çalışacağız. Plajdaki büfeler, belediye şirketi ÇEŞTUR tarafından işletileceği için, yiyecek ve içecek fiyatları piyasa fiyatlarının altında olacak. Biz belediye olarak Ilıca Plajından herhangi bir kazanç beklemiyoruz. Amacımız hem hizmet, hem de fahiş fiyat uygulamalarını kontrol altına almak."