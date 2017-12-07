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Suudi Arabistan ABD'ye tepki gösterdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 'sorumsuz' ve 'haksız' olarak niteledi.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 11:12..
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Suudi Arabistan ABD'ye tepki gösterdi

ABD'nin Kudüsİsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin üzerinden henüz sayılı saatler geçerken, Trump'a ve İsrail yönetimine olan öfke çığ gibi büyüyor. Uluslararası arenadan tepkiler bir bir gelirken, onlardan en dikkat çekeni de Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan ABD'ye tepki gösterdi

"SORUMSUZ VE HAKSIZCA"

ABD ile olan flörtleşmeleriye gündeme gelen Suudi yönetimi, bu sefer ABD'ye tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA)'nın aktardığına göre Suudi Kraliyeti açıklamasında "Krallık, ABD Başkanı'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından derin üzüntü duyuyor. Krallık daha önce böyle haksız ve sorumsuz bir kararın ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu." dedi.

KUDÜS ZİRVESİ

Kral Selman, salı günü telefonla görüştüğü Trump'ı, Kudüs'ün statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin, barış müzakerelerine zarar vereceği ve bölgede gerginliği artıracağı konusunda uyarmıştı.

Selman, Kudüs'ün konumu itibarıyla ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olmasından dolayı böylesi 'tehlikeli bir adımın' dünyadaki tüm Müslüman halkları tahrik edeceğini vurgulamıştı.

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