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Kocaeli İlimtepe Mahallesi’nde yol çizgiler yenilendi

Körfez Belediyesi, sürücülerin yol güvenliğini sağlamak amacıyla İlimtepe yolunda İlimtepe Mahallesi’nde silinmiş yol çizgilerini yeniledi.

İHA | 13.03.2018 - 12:03..
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Körfez Belediyesi ekipleri, güvenli trafik akışının sağlanması ve sürücülerin daha konforlu sürüş imkanına kavuşması için çalışma başlattı.

Kocaeli İlimtepe Mahallesi’nde yol çizgiler yenilendi

Başlatılan çalışmalar doğrultusunda İlimtepe Mahallesi’nde silinmiş yol çizgileri yenilendi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ni İlimtepe’ye bağlayan yolda çalışma yürüten ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra çalışmayı yürüttü.

İLÇE GENELİNDE DEVAM EDECEK

Yol çizgilerinin yenilenme çalışmasının bir hafta içerisinde tamamlanacağını belirten Körfez Belediyesi yetkilileri, “İlimtepe Mahallesi’ne çıkılan yolu güvenli bir hale getirmek adına ekiplerimizce silinen yol çizgilerini yeniden çizerek daha kaliteli ve belirgin hale getirdik. Bu çalışma belirli periyot çerçevesinde ilçe genelinde devam edecek.” dediler.

Kocaeli İlimtepe Mahallesi’nde yol çizgiler yenilendi



Kocaeli İlimtepe Mahallesi’nde yol çizgiler yenilendi

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