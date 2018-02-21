Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulmaya başlanacak

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES'te fiziki gerçekleşme yüzde 97'ye ulaştı.

5 ROTOR YERLEŞTİRİLDİ

Temelden yüksekliği 135 metre, kurulu gücü bin 200 megavat, yıllık ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretecek Ilısu Barajı'nda 6 üniteden oluşan enerji santral binasında şu ana kadar 5 rotorun yerleştirilme işlemi tamamlandı.

SU TUTULMAYA HAZIR HALE GETİRİLECEK

Nisan ayında son rotorun da yerleştirilmesiyle enerji üretimine de hazır hale gelecek baraj, 3 kapağın montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla su tutulmaya hazır hale getirilecek.

CİZRE BARAJI DA YAPILACAK

Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı ile 10,4 milyar metreküp su depolanacak. Ilısu Barajı aynı zamanda Cizre Barajı'nın yapımına da imkan sağlayacak.

Ilısu Barajı tamamlandığında 500 bini aşkın dekar, her iki baraj tamamlandığında ise 1 milyon 200 bin dekar arazi sulamaya açılacak. Toplam maliyeti 8,5 milyar lira olan Ilısu Barajı, sadece elektrik enerjisi üretimiyle ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak.