İlk 1000’de 13 Türk üniversitesi

Türkiye’den 13 yükseköğretim kurumunun yer aldığı sıralamda en iyi dereceyi 525’incilikle Hacettepe elde etti. Listenin zirvesindeyse Harvard yer aldı.

CWUR üniversiteleri eğitim kalitesi, mezun istihdamı, öğretim elemanı kalitesi, yayın, araştırma etkisi, atıf ve alınan patentler gibi kriterlere göre sıraladı. Buna göre ilk sırada Harvard yer alırken, onu Stanford ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) takip etti. ABD ilk 10’da 8 temsil ile en iyi performansı gösterdi.

İLK 500'DE TÜRK ÜNİVERSİTESİ YOK

Türkiye’dense hiçbir Türk üniversitesi ilk 500’e giremedi. En iyi dereceyi 525 ile Hacettepe elde ederken, İstanbul 560; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise 596’ıncı oldu. Ege 616; Ankara 625; İTÜ 648; Gazi 679; Boğaziçi 740; Bilkent 789; Erciyes 874; Çukurova 932; Dokuz Eylül 938; Atatürk Üniversitesi ise 979’uncu sırada yer aldı.