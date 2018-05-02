taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.626
USD
4,0991
EURO
4,9288
ALTIN
172,70
PETR
73,5200

İlk Afgan kadın savaş pilotu ABD'ye iltica etti

Afganistan Hava Kuvvetleri'nde savaş helikopteri pilotu olarak görev yapan Yüzbaşı Niloofar Rahmani’nin yaklaşık olarak 16 ay önce ABD’ye yaptığı iltica başvurusu kabul edildi.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 11:55..
  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'ın savaş helikopteri pilotu Yüzbaşı Niloofar Rahman, Afganistan'ın ilk kadın savaş pilotu unvanına sahip.

İlk Afgan kadın savaş pilotu ABD'ye iltica etti

İLK AFGAN KADIN SAVAŞ PİLOTU ABD'YE İLTİCA ETTİ

Babasının yönlendirmesiyle 2012 yılında Afganistan Hava Kuvvetleri’ne katılan Rahmani, 2013 yılında ABD’de Arkansas, Florida ve Teksas Askeri Üsleri’nde 15 ay eğitim görmüştü. Kendisinin ve ailesinin Taliban'ın ölüm tehditlerine maruz kaldığını iddia eden Rahmani 2016'nın sonlarında ABD hükümetine sığınma talebinde bulundu. Afganistan hükümeti ölüm tehdidinin olmadığını öne sürerek iddiaları yalanlamıştı.

İlk Afgan kadın savaş pilotu ABD'ye iltica etti

Barack Obama döneminde iltica talep eden 26 yaşındaki Rahmani, başkan seçilen Donald Trump’ın Müslümanlara karşı tutumu nedeniyle kabul edilmeyeceği endişesi de yaşamıştı.

KABİL'DE 57 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ GÜN, TALEBİ KABUL EDİLDİ

Kabil’de 57 kişinin ölümüne neden olan üç intihar saldırısının yaşandığı 22 Nisan tarihinde iltica başvurusu kabul edildi. Hâlen Afganistan'da olan ailesi için üzgün olduğunu söyleyen Rahmani, yine de ABD’nin kendisine sığınma hakkı verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

İlk Afgan kadın savaş pilotu ABD'ye iltica etti

Amerika’da pilot olarak çalışmak isteyen Rahmani; Afgan kadınlarını, hayallerini gerçekleştirmeleri ve pilot olmaları için cesaretlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
CIA'nın yeni başkanı Türkçeyi çok iyi biliyor
CIA, yeni başkanları Gina Haspel'in kariyerine ilişkin notları içeren bilgileri paylaştı. Bilgilerde dikkat çeken iki konu vardı. Haspel akıcı derecede Türkçe ve Rusça konuşabiliyor...
Endonezya'da Marapi Yanardağı'nda hareketlilik
Sumatra Adası'ndaki yanardağ yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı.
Japonya, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Ulusal Mezarlığı ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

819
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

167
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

157
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

199
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

108
S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

148
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM