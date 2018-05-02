İlk Afgan kadın savaş pilotu ABD'ye iltica etti

Afganistan'ın savaş helikopteri pilotu Yüzbaşı Niloofar Rahman, Afganistan'ın ilk kadın savaş pilotu unvanına sahip.

İLK AFGAN KADIN SAVAŞ PİLOTU ABD'YE İLTİCA ETTİ

Babasının yönlendirmesiyle 2012 yılında Afganistan Hava Kuvvetleri’ne katılan Rahmani, 2013 yılında ABD’de Arkansas, Florida ve Teksas Askeri Üsleri’nde 15 ay eğitim görmüştü. Kendisinin ve ailesinin Taliban'ın ölüm tehditlerine maruz kaldığını iddia eden Rahmani 2016'nın sonlarında ABD hükümetine sığınma talebinde bulundu. Afganistan hükümeti ölüm tehdidinin olmadığını öne sürerek iddiaları yalanlamıştı.

Barack Obama döneminde iltica talep eden 26 yaşındaki Rahmani, başkan seçilen Donald Trump’ın Müslümanlara karşı tutumu nedeniyle kabul edilmeyeceği endişesi de yaşamıştı.

KABİL'DE 57 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ GÜN, TALEBİ KABUL EDİLDİ

Kabil’de 57 kişinin ölümüne neden olan üç intihar saldırısının yaşandığı 22 Nisan tarihinde iltica başvurusu kabul edildi. Hâlen Afganistan'da olan ailesi için üzgün olduğunu söyleyen Rahmani, yine de ABD’nin kendisine sığınma hakkı verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Amerika’da pilot olarak çalışmak isteyen Rahmani; Afgan kadınlarını, hayallerini gerçekleştirmeleri ve pilot olmaları için cesaretlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.