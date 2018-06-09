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İlk Bond kızı Eunice Gayson hayatını kaybetti

Bond filmlerinin dikkat çekici güzellerinden ilki olan Eunice Gayson, 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 17:30..
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İlki 1962'de çekilen Bond filminde Bond kızını oynayan Eunice Gayson, 90 yaşında hayatını kaybetti.

İlk Bond kızı Eunice Gayson hayatını kaybetti

TWITTER'DAN DUYURULDU

Gayson'ın resmi Twitter hesabından 8 Haziran'da hayatını kaybettiği duyuruldu. 007 James Bond'un resmi Twitter hesabından da Michael G. Wilson ve Barbara Broccoli'nin üzgün olduklarını bildiren bir twit atılarak ailesine destek mesajları iletildi.

İlk Bond kızı Eunice Gayson hayatını kaybetti

İLK 2 BOND FİLMİNDE ROL ALDI

Surrey'de 1928 yılında doğan ve James Bond'un ilk iki filminde Bond'un İngiltere'deki sevgilisi Slyvia Trench'i canlandırmıştı. Bond filmlerinden sonra The Saint ve The Avengers gibi birkaç klasik televizyon dizisinde yer almıştı.

İlk Bond kızı Eunice Gayson hayatını kaybetti

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