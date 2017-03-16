taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.446
USD
3,6875
EURO
3,9603
ALTIN
145,41
PETR
52,1100

İlk defa bir nehir 'canlı' olarak kabul edildi

Yeni Zelanda'daki Whanganui Nehri "canlı varlık" olarak tanındı ve nehre hukuki statü verildi.

16.03.2017 - 09:07
  1. Haberler
  2. Dünya

nehir

Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maoriler tarafından kutsal sayılan ve ülkenin en uzun üçüncü nehri olan Whanganui'nin hakları Maori kabilesinden ve kraliyetten birer kişi tarafından mahkemelerde temsil edilecek.

Anlaşma Görüşmeleri Bakanı Chris Finlayson yaptığı açıklamada, Maorilerin 160 yıldan uzun süredir nehre bu statüyü kazandırmak için mücadele ettiğini belirtti.

"BU İNSANLARA GARİP GELEBİLİR AMA…"

Finlayson, "Biliyorum ki insanların hissettiği ilk şey doğal bir kaynağa hukuki şahsiyet kazandırmanın oldukça garip olacağıdır ancak bu, şirketlerden ya da anonim topluluklardan daha garip değildir." ifadesini kullandı.

İlk defa bir nehir 'canlı' olarak kabul edildi

Parlamentoda Maori kabilesini temsil eden milletvekili Adrian Rurawhe, Whanganui'nin, etrafında yaşayanlar için önemini vurguladı. Rurawhe, nehrin "iyiliğinin" insanların iyiliğiyle doğrudan alakalı olduğunu bu nedenle nehrin kimliğinin tanınmasının oldukça önemli olduğunu savundu.

Ayrıca, nehir için 80 milyon dolar tazminat ve nehrin temizlenmesi için 30 milyon dolar fon verilecek. Parlamentonun kararı kabile tarafından gözyaşları ve müzikle karşılandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Hollanda krizini nota ile BM'ye taşıdı

Türkiye Hollanda krizini nota ile BM'ye taşıdı

64
Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

52
Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

87
Angelina Jolie'den BM'ye eleştiri

Angelina Jolie'den BM'ye eleştiri

19
Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

152
Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kayıt altında

Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kayıt altında

104
Çavuşoğlu: Hollandalı elçiyi tutup hücreye atardık

Çavuşoğlu: Hollandalı elçiyi tutup hücreye atardık

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM