taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.41965
Euro
6.20525
Altın
1224.675
Borsa
93869.5
Gram Altın
213.063

İlk defa drone gören masum teyze

Denizli'de bir kadın yerel televizyon kanalının drone'unu havada görünce büyük korku yaşadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA | 08.11.2018 - 15:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Denizli’nin yerel bir televizyon kanalının, haber çalışması için gittiği Çameli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Kanalın kameramanı, haber çekim çalışması için Sofular Mahallesi’nde drone ile görüntü çekmeye başladı.

İlk defa drone gören masum teyze

AĞACIN ARKASINA SAKLANDI

Drone’u gören bir kadın, şaşkına döndü. Yolda yürürken üzerinde drone’un uçtuğunu fark eden kadın koşarak ağaçların arasına saklanmaya çalıştı. Üzerinde uçan cismin ne olduğuna anlam veremeyen kadın, bir anda koşmaya başladı.

İlk kez drone gören kadın ağaçların arasına saklandı - VİDEO

Hızlıca ağaçların arasına koşan kadın, drone’den saklanmaya çalıştı. Görüntüler, izleyenlere tebessüm ettirdi.

İlk defa drone gören masum teyze

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İP'nin İstanbul adayı Ümit Özdağ

İP'nin İstanbul adayı Ümit Özdağ

109
CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

59
Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

126
Mahsun Kırmızıgül'ün annesini soydular

Mahsun Kırmızıgül'ün annesini soydular

104
Hasan Şaş'ın istifasını Terim önledi

Hasan Şaş'ın istifasını Terim önledi

122
AK Parti 18 Kasım'da toplanıyor

AK Parti 18 Kasım'da toplanıyor

142
Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

Meclis'te yasak alanda sigara içen milletvekilleri

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM