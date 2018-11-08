İlk defa drone gören masum teyze

Denizli’nin yerel bir televizyon kanalının, haber çalışması için gittiği Çameli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Kanalın kameramanı, haber çekim çalışması için Sofular Mahallesi’nde drone ile görüntü çekmeye başladı.

AĞACIN ARKASINA SAKLANDI

Drone’u gören bir kadın, şaşkına döndü. Yolda yürürken üzerinde drone’un uçtuğunu fark eden kadın koşarak ağaçların arasına saklanmaya çalıştı. Üzerinde uçan cismin ne olduğuna anlam veremeyen kadın, bir anda koşmaya başladı.

İlk kez drone gören kadın ağaçların arasına saklandı - VİDEO

Hızlıca ağaçların arasına koşan kadın, drone’den saklanmaya çalıştı. Görüntüler, izleyenlere tebessüm ettirdi.