İlk ders doğa ve hayvan sevgisi

1 Başkan Erdoğan yeni eğitim yılı açılış töreninde konuştu Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu yılı altın bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

2 Devrilen otobüsün sürücüsünün oğlu olduğunu tesadüfen gördü Afyonkarahisar'da 7 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölen otobüs sürücüsünün nakliye şoförü olan babasının, olay yerinden tesadüfen geçerken kazayı gördüğü ortaya çıktı.

3 Bakan Varank: Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz 2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefinden bahseden Bakan Varank, bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç olduğunu söyledi.

4 Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü Dün kaybolan uçağıyla ilgili açıklama yapan Rusya 15 askerinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

5 Ünlü Yazar Burak Aksak’tan 5 kitap önerisi “Leyla ile Mecnun” ile fırtınalar estiren, Küsurat Yayınevi’nin kurucu ismi Burak Aksak, onu etkileyen 5 kitabın listesini bizlerle paylaştı.

6 Rus Sputnik Türkiye'ye karşı aslan İsrail'e karşı kedi Putin'in parasıyla hemen her gün Türkiye batıyor algısı yapanlar, İsrail 15 Rus askerini göz göre göre öldürünce sessizliğe gömüldü.