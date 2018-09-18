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İlk ders doğa ve hayvan sevgisi

Uşak'ta yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak isteyen ilkokul öğretmeni, 200 öğrenciye saksıda çiçek ve sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıttı.

AA | 18.09.2018 - 10:15..
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Turhan Akçay İlkokulu öğretmeni Burak Yavaş, Uşak Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte doğa ve hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla okuldaki 200 öğrenciye saksıda çiçek ve sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıttıklarını söyledi.

İlk ders doğa ve hayvan sevgisi

BENZERİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Burak Yavaş, çiçeklerin sorumluluğunu öğrencilere verdiklerini, mamalarla da bir sokak hayvanının beslenmesi görevini verdiklerini, eğitim dönemi içinde benzeri çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı veteriner Nebahat Avcu da öğrencilere havyanların beslenmesi ve bakımıyla ilgili bilgiler verdi.

İlk ders doğa ve hayvan sevgisi

İlk ders doğa ve hayvan sevgisi

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