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İlk havaray projesinde 2 firma ihale dışı kaldı

İstanbul'un ilk havaray projesinde kriz yaşandı.

05.07.2017 - 15:19
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İlk havaray projesinde 2 firma ihale dışı kaldı

Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı inşaatı için 12 Ocak'ta ihaleye çıkılmıştı. İhaleye 6 firma teklif sunmuştu.

İlk havaray projesinde 2 firma ihale dışı kaldı

KRİZ YAŞANMIŞTI

Hattın inşaatı ve araçların alımı için firmalar tekliflerini sunmuştu. İhaleye en düşük teklifi veren Alarko Alsim'in kazandığı açıklandı. Ancak ihale ile ilgili Kamu İhale Kurulu'na (KİK) itiraz başvuruları yapıldı.

Sıralanan mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğuna hükmeden KİK, Alsim Alarko, KMB Metro İnşaat- Çelikler İnşaat İş Ortaklığı, Cengiz İnşaat A.Ş'nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verdi.

İlk havaray projesinde 2 firma ihale dışı kaldı

İKİ FİRMA KALDI

KİK'in aldığı kararlar sonucu 4 firma ihale dışı kaldı. Bu karara göre Gülermak+Nurol ve Yapı Merkezi'nin teklifleri kaldı.

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