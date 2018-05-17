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İlk iftarı şehit aileleriyle yapan Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, ramazanın ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleriyle birlikte yaptı.

Analiz | 17.05.2018 - 02:16..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İngiltere'den dönerken ilk sahurlarını uçakta yapan Emine Erdoğan, ilk iftar sonrası da Ramazan mesajı paylaştı.

İlk iftarı şehit aileleriyle yapan Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı

İLK İFTAR ŞEHİT AİLELERİYLE

Emine Erdoğan, iftar sonrası Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımında iftar programına ilişkin fotoğraflar yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında, "İlk iftarımızı şehitlerimizin aileleri ile birlikte yaptık. Vatanımızın selameti için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın ve dünya Müslümanlarının Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlk iftarı şehit aileleriyle yapan Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı

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