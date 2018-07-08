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OHAL kalkıyor, bedelli bekleyenler heyecanlı

Meclis'te milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler merakla beklenen kabinenin açıklanmasına çevrildi. Kabinenin açıklanmasıyla yeni sistem, sorunların çözümünü sağlayacak.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 10:03..
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OHAL kalkıyor, bedelli bekleyenler heyecanlı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 600 milletvekili yemin ederek göreve başladı.

Yeni dönem ve yeni sistem Türk halkının umudu oldu.

Ancak en çok merak edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesi.

SÜPER SİSTEM SIFIR SORUN

Kabinenin açıklanmasıyla çalışmalar tüm alanlarda hızla başlayacak.

Türkiye'de kamuoyunun gündemini meşgul eden bazı sorunlar yeni sistemin gelişiyle çözüme kavuşturulacak.

OHAL KALKIYOR

Bu kapsamda masada ilk olarak OHAL'in kaldırılması var.

Bu konuda daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan mutabakata vardı.

Başbakan Yıldırım, 9 Temmuz'da OHAL'in son bulacağını belirtmişti.

BEDELLİ ASKERLİK YOLDA

Ardından yine kamuoyunun merakla beklediği bir diğer mesele olan bedelli askerlik çözüme kavuşacak.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümetin ilk işlerinden birinin bedelli askerlik olacağını söylemişti. Erdoğan yarın saat 16.00'da yemin ederek yeni görevine başlayacak ve derhal ajandasındaki problemleri halletmeye koyulacak.

Başbakan Binali Yıldırım, 5 milyon gencin askerlik yapabilecek çağlarda olduğunu bu sayının da TSK için fazla olduğunu söylemişti.

Bu sebeple bedelli askerlik hem TSK'yı hem de kariyer planlaması yapan gençleri rahat ettirecek.

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