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İlk kadın avukatımızın lokanta imtihanı

Avukat Süreyya Ağaoğlu, Ankara’da milletvekillerinin yemek yediği bir lokantaya gitti. Yediği sadece bir yemekti belki, gidişi ise bir devrim.

Özel Haber | 16.04.2018 - 12:29..
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İlk kadın avukatımızın lokanta imtihanı

Selen KALDIRIM / [email protected]

Türk tarihinin ilk kadın avukatıydı Süreyya Ağaoğlu. Okumuş, kültürlü ve zeki bir kadındı. Çalışma hayatına Ankara’da başlayan avukatın tek problemi; evi bakanlığa çok uzak olduğundan yemek yiyebileceği bir lokantanın olmamasıydı.

Aslında vardı da, kadın kısmının milletvekillerinin yemek yediği yerde bulunması olacak iş değildi; ama gitti…

KADIN AVUKATLARIN YEMEK KRİZİ

Türkiye'nin  ilk kadın stajyer avukatları, öğle yemeklerini  peynir ekmek yiyerek geçiştiriyorlardı. Tabii bu durum yoğun çalışan kadın işçilerin canını sıkıyordu.  Hemen bakanlığın yanındaki İstanbul Lokantası konum olarak oldukça uygundu ama orada milletvekillerinin dışında yemek yiyen bir kadın görülmemişti.

İlk kadın avukatımızın lokanta imtihanı

BİR KADIN İLK KEZ LOKANTAYA GİTTİ

Basın-Yayın Genel Müdürü olan babası Ahmet Ağaoğlu'na giden Süreyya, öğle yemeklerini İstanbul Lokantası'nda yiyebilmek için izin istedi. Baba Ahmet bunda bir sakınca görmedi ve kabul etti.  Ertesi gün iki kız arkadaş İstanbul Lokantası’na giderek burada yemek yediler.

İlk kadın avukatımızın lokanta imtihanı

ŞİKAYETLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Bu durum lokantadaki milletvekilleri başta olmak üzere gören, bilen herkesi  rahatsız etti ve dedikodular yükselmeye başladı. Şikayetler aynı gün içinde dönemin Başbakanı Rauf Bey’e kadar gitti. Süreyya eve gittiğinde durumun ciddiyetini anladı. Babası Ağaoğlu durumu kızına izah etti ve bir daha gitmemesi konusunda uyardı.

İlk kadın avukatımızın lokanta imtihanı

ATATÜRK HİÇ BEKLENMEDİK BİR TEPKİ VERDİ

Tüm bu dedikodular sırasında Atatürk ve eşi Latife Hanım Ağaoğlu evine misafirliğe geldi. Laf arasında Ağaoğlu bütün durumu Atatürk’e anlattı. Süreyya Hanım bu konu konuşulurken Atatürk’ün kendisini destekleyeceğini düşünüyordu. Oysa, onu dinleyen Paşa "Babanın da, Rauf Bey'in de hakkı var" demesin mi ?

İlk kadın avukatımızın lokanta imtihanı

ATA'NIN AMACI ÇOK FARKLIYDI...

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan avukat ertesi gün işe gittiğinde Paşa’nın kendisini yemeğe davet ettiğini öğrendi. Bakanlığın önüne Süreyya’yı almaya gelen otomobil İstanbul Lokantası’nın önünde durdu ve Paşa herkesin duyabileceği bir sesle, "Bugün Süreyya'yı bize götürüyorum, ama yarın buraya gelecek, yemeğini lokantada yiyecek." dedi. Süreyya şok olmuş bir şekilde Atatürk’e bakakaldı.

‘’BABANI SENİN YANINDA EZMEMEK İÇİN…’’

Yemeğe oturduklarında Latife Hanım Süreyya’nın kulağına eğilerek ‘’Paşa, dün akşam bu lokanta olayına çok kızdı ama babanı senin yanında ezmek istemediği için kızgınlığını belli etmedi. Eve gelir gelmez, birkaç milletvekilini arayarak, yarın mutlaka eşleriyle birlikte lokantaya öğle yemeğine gitmelerini söyledi’’ dedi.  Avukat Süreyya Atatürk’ün desteği karşısında duygularını kelimelere dökemiyordu. Mustafa Kemal Paşa, kadına verdiği değeri bir kez daha göstermiş oldu.

İlk kadın avukatımızın lokanta imtihanı

BİRÇOK KADIN ORADA YEMEK YİYORDU

Süreyya Hanım ertesi gün yemek için lokantaya gittiğinde birkaç milletvekilinin eşinin de oraya olduğunu gördü. Yüzündeki tebessümle bir masaya oturdu ve yemeğini yedi. Kimse onların lokantada bulunmasını yadırgamamış ve oldukça doğal karşılamıştı. Bu durum yeni bir devrimin habercisiydi.

İlk kadın avukatımızın lokanta imtihanı

LOKANTA DEVRİMİ

İstanbul Lokantası tarihte büyük bir yeniliğe şahit oldu. Süreyya avukatın ve diğer kadınların bu lokantada yemek yemesi adeta bir devrimdi.  Böylece; tarihin ilk kadın avukatı Süreyya Hanım, kadınların da erkekler gibi lokantada yemek yiyebilmesine öncülük etmiş oldu.

İlk kadın avukatımızın lokanta imtihanı

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