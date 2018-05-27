İlk Kadın psikanalist Lou Andreas-Salome

Aybüke SENGİR / [email protected]

Lou Anreas-Salome 1800’lerin 2. yarısında hemen hemen bütün ünlü düşünürleri kendine aşık etmeyi başarmış bir kadındı. Hayatını da zeki erkekleri, entelektüel birikimi için kullanarak geçirdi. Nietzsche, Freud ve Rilke ile beraberdi. Hepsinin bilgilerini ve zekasını birbirine çarpıp, aynı kaba koyup, sonra da hepsini süründürerek hayatlarından çıkarıp giden bir kadındıı.

ZEKASIYLA ETKİLEYEN KADIN: SALOME

İnsanlığın hayranı olan bu üç erkeği, ki bu erkekler psikoloji, felsefe ve edebiyat gibi üç dev alanda çok başarılı insanlar, zekası ve dil becerisiyle etkilemeyi başarmıştı.

SAĞLIK SORUNU ONA BAŞKA KAPILARI AÇTI

Lou Andreas Salome, hayatı boyunca yasa, kural, gelenek ve göreneklerle hiçbir işi olmayan, kendi başına buyruk bir insan olarak büyüyordu. Teoloji, felsefe ve sanat tarihi okuyan Salome, yıllar içinde “Tanrı’nın var olmamasının imkânsız olduğu kadar, benim de böyle bir dogmaya inanmam imkânsız.” diyerek o döneme damgasını vuran cesur bir genç kıza dönüşmeyi başardı. Daha çok küçükken, yaşadığı sağlık sorunu yüzünden annesinin arkadaşı Malwida’nın evine taşınmak zorunda kaldılar. Malwida, Paul Ree ve Nietzche’nin çok yakın arkadaşıydı.

NİETZCHE’NİN KARAMSARLIĞININ SEBEBİ SALOME’YDİ

Salome, annesinin arkadaşı sayesinde Nietzsche ile tanışma fırsatı buldu. Özellikle din konusunda yaptıkları sohbetlerden ve kafeslenemeyen ruhundan etkilenen Nietzsche, Salome’ye büyük bir aşk beslemeye başladı. Salome aşkını karşılıksız bırakmayı tercih etti. O dönem 37 yaşında olan, tarihin en karamsar filozofu, insanoğlunun büyük acılara sürükleyen zevklerden uzak durması gerektiğini savunan öğretilerden kurtulmaya çalışıyor, geç de olsa hayatında ilk defa mutluluğu arıyordu. Nietzsche’nin kadın düşmanı olmasına neden olan en önemli etkenlerden birisi büyük ihtimalle Lou Andreas Salome’ydi.

NİETZCHE UĞRUNA KİTAP YAZDI

Nietzsche’nin Ağladığında isimli kitabında şöyle bir cümle var; “Hangi yıldızlardan düşüp birbirimizi bulduk biz. Bu kadar düz bir cümlenin bu kadar karmaşık olmasına neden olan kadın.” Nietzche'nin bu kitabı Salome’ya olan karşılıksız aşkından bahsediyor, aynı zamanda kadın düşmanlığından…

FREDERİCH’LE OLAN EVLİLİĞİ ANALİZDİ

Salome, evliliği sevginin katili olarak görüyordu her zaman. Dönemim filozofları Paul Ree ve Nietzsche tarafından kendisine gelen evlilik tekliflerini de bu yüzden reddetmişti. Salome yalnızca Frederich Andreas’ın intihar tehditinden etkilenip onunla evlenmeye karar verdi. Eğer teklifini kabul etmeseydi, Frederich intihar edecekti. Salome, Frederich’le evlenerek bir analiz evliliği yaşadı.Ve onun hakkında da incelemeler yazdı.

Frederich Andreas

FLÖRTLERİNE DEVAM ETTİ

30’lu yaşlarında yaptığı evliliğinde kocasının da bilgisiyle flörtlerine devam ediyordu Salome. Çünkü Frederich’e karşı öyle bir şey hissetmedi. Bu flörtlerinin arasında Rainer Maria Rilke ve Sigmund Freud’da vardı.

Rainer Maria Rilke

50 YAŞINA GELDİĞİNDE PSİKANALİZE YÖNELDİ

50 yaşında psikanalize ilgi duymaya başlayan Salome, Freud’la tanışmak istediğine dair mektuplar yolluyordu. Doğallığı ve bilgi birikimiyle büyülediği Freud’la çalışmaya başladığında, özellikle narsisizm konusunda yaptığı betimlemelerle Freud’u bile kendisine hayran bıraktı.

Freud

FREUD DA AŞIK OLDU

İkilinin 25 yıl boyunca süren mesleki konularda mektuplaşmaları, Salome’nin mesleki gelişimine çok büyük katkı sağlıyordu. Zaten onun da tek amacı buydu. Ancak Freud, Salome’nin ölümünden sonra, “Ona duyduğum aşkı ve hayranlığı söylemiş olmayı isterdim.” sözleriyle aşkını itiraf etmişti.