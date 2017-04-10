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İlk kayısının kilosu 30 lira

Türkiye’nin önemli yaş sebze ve meyve üretim alanlarından Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında kayısı hasadına başlandı.

10.04.2017 - 14:28
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İlk kayısının kilosu 30 lira

İlçede bu sene, yaklaşık bin 200 dönümlük arazide dikili olan kayısının, ilk örtü altı hasadı üretici Hamza Gökler'in serasında gerçekleştirildi. Piyasada kalitesine göre 30-50 liradan tüketiciye sunulacak kayısıdan, ilçe genelinde bu yıl ortalama 10 bin ton ürün bekleniyor.

İLLERE DAĞITILDI

Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat edilen kayısının gelen talebe göre Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerine gönderildiğini söyledi.

İlçede kayısı üretiminin 2003'te, İtalya'dan getirilen 25 bin "Ninfa fidanının" 100 dönüm araziye dikilerek başlandığını, her geçen yıl da üretim alanını arttırdıklarını anlatan Gürses, "Sezon boyunca hasadı yapılan ürünlerin 2 bin tonu gelecek talebe göre birçok ülkeye ihraç edilecek, 8 bin tonu ise yurt içinde tüketilecek. Dileğimiz, geçmiş yıllardaki gibi fiyatların bir anda çok aşağılara düşmemesi yönünde. Fiyatlar bir anda düşerse üreticilerimiz masraflarını alamadığı gibi zarar edip mağdur olurlar." değerlendirmesini yaptı.

Üretici Hamza Gökler de; sezonun ilk kayısı hasadını Silifke'de yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Bu yıl verimin düşük olduğunu ifade eden Gökler, meyve büyüklüğünün ise geçen yıla göre arttığını bildirdi.

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