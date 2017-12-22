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Ailesinin sesini ilk kez duyan çocuk ağladı

Rize'de doğuştan işitme engelli Berrah Temizel, kulak arkalarına yerleştirilen cihaz ve mıknatıslar sonucunda anne ve babasının sesini ilk kez duydu.

İHA | 22.12.2017 - 11:06..
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Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr.  Emine Emir, 2,5 yaşındaki Berrah’ın ailesinin evlatlarının her iki kulağının da duymaması nedeniyle kendilerine bir süre önce müracaat ettiğini hatırlattı.

Ailesinin sesini ilk kez duyan çocuk ağladı

"DOĞUMLARDA BİNDE BİR"

Doç. Dr. Emir, "Doğumlarda çocuklar, binde bir oranında engelli olarak doğmakta, bu hastalara biyonik kulak ve işitme cihazı takılmakta. 27 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz operasyonda biyonik kulak takım işlemini gerçekleştirdik ve 1 ay sonra işitme testi yapmaya başladık. Bu tip işitme engeli her yaşta insanlarda olabilir.” dedi.

Ailesinin sesini ilk kez duyan çocuk ağladı

AİLESİNİN SESİNİ DUYUNCA AĞLAMAYA BAŞLADI

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt de yaptığı açıklamada, evlatları duymaya başlayan ailenin mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirterek, hastadan tek kuruş alınmadan tüm işlemlerin tamamlandığını ve Berrah’in artık sesleri duymaya başladığını söyledi.

Doğuştan işitme engelli olan 2,5 yaşındaki Berrah, geçirdiği bir dizi operasyon sonucunda takılan implantlar sayesinde ailesinin sesini duymaya başlarken ilk sesi duymasının ardından gözyaşı döktü.

Ailesinin sesini ilk kez duyan çocuk ağladı

MASRAFLARI AİLEYE YÜKLENMEDİ

Baba Muhammet ve Anne Şermin Temizel ise, Berrah dışında iki çocukları daha olduğunu, hiçbirinde işitme sorunu olmadığını, Berrah'ın doğumdan belli bir süre sonra işitme engelli olduğunu anladıklarını belirttiler.

Muhammet Temizel "Tek kuruş cebimizden çıkmadı, ameliyat sonrası kızım, annesinin sesini duyunca oldukça bir şaşkınlık yaşadı ve annesine sarıldı, bu duyguyu anlatmak mümkün değil. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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