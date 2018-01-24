İlk kez buluştuğu emeklinin parasını çeteyle gasbetti

17 Ocak Çarşamba günü merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkiinde meydana gelen olayda, Hollanda'dan emekli Yaşar K.(55), bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığı ve ismini 'Damla' olarak bildiği Düriye B. (26) ile buluşmak için kafeye gitti. Yaşar K., kafeye giderken emekli maaşını çekip, döviz bürosunda bozdurdu. Kafede bir araya gelen Yaşar K. ve Düriye B., bir süre sohbet ettikten sonra kadın karnının aç olduğunu ve lokantaya gitmek istediğini söyledi. Yaşar K., Düriye B.'yi yemeğe götürdü. Yemeğin ardından Düriye B., bu kez de ayakkabısının eski olduğunu belirterek, Yaşar K.'den yenisini almasını istedi. Bu isteği de yerine getiren Yaşar K. ile kadın tekrar buluşmak üzere ayrıldı.

Evine doğru yürüyen Yaşar K.'yi bir süre takip eden Düriye B., "Kalacak yerim yok. Dışarıdayım. Gece tek başıma ne yaparım. Senin evinde kalabilir miyim?" dedi. Bu sırada, kadının arkadaşları Emre G. (35) ve Osman A. (35) otomobille ikilinin yanına geldi. Düriye B., arkadaşlarının kendilerini eve götüreceğini söyleyerek Yaşar K. ile birlikte otomobile bindi.

BIÇAK ZORUYLA PARASINI GASBETTİLER

Bir süren sonra evi için tarif ettiği yola girmediklerini fark eden Yaşar K., otomobilden inmek istedi. Şüpheliler, bıçak göstererek Yaşar K.'nin susmasını istedi. Akyokuş tepesinde bir araziye giden şüpheliler, Yaşar K.'yi otomobilde dövdü, ardında da boynuna bıçak dayayıp, cebindeki 2 bin 800 lirayı aldı. Şüpheliler, Yaşar K.'yi araçtan indirip kaçtı. Aldığı darbelerle hafif yaralanan Yaşar K., kendi imkânlarıyla polis merkezine giderek olayı anlatıp, şikâyetçi oldu.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Yaşar K.'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracın plakasını belirledi. Polis, aracı kullanan şüpheli Emre G.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Emre G., diğer şüphelilerin isimlerini ve kaldıkları adresi polise söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Düriye B. ve Osman A.'yı da kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 'Fuhuş'tan poliste suç kaydı bulunduğu belirlenen Düriye B., suçunu itiraf etti. Düriye B., Emre G. ve Osman A. ile plan yaptıklarını, gaspettikleri parayı da harcadıklarını söyledi. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.