İlk kez elektriğe kavuştular

Artvin'in Yusufeli ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Erenköy'e, 30 yıl önce elektrik hattı çekildi.

Ancak, köye uzak noktada bulunduğu ve az sayıda ev yer aldığı gerekçesiyle Çakmak Mahallesi'ne elektrik hattı getirilmedi. Vatandaşların yıllar süren elektrik talebi de karşılanmadı. 10 haneli mahalle sakinleri de elektrik olmayınca kendilerince çözümler üretti.

İLK KEZ ELEKTRİK VERİLDİ

Kimi evlerini gaz lambası ile kimi güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri elektrikle kimi de jeneratörlerle aydınlattı. Vatandaşlar, bir süre önce köye gelen Artvin Valisi Ömer Doğanay'a sorunlarını iletti. Vali Doğanay, Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) İl Müdürü Osman Aydın ile görüştü, Çakmak Mahallesi'ne elektrik verilmesi için proje hazırlanmasını istedi. 6 ay süren çalışma sonucunda elektrik şebekesi hattı çekilen mahalleye ilk kez elektrik verildi.

İlk kez elektriğe kavuşan çift, horonla kutlama yaptı VİDEO

HORONLA KUTLADILAR

Evlerini bugüne kadar gaz lambası ve güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri enerji ile aydınlatan Zeki ve Sultan Akdeniz çifti, ilk kez elektriğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, bu anı ellerine aldıkları güneş enerjisi paneli sistemi cihazı ile horon oynayarak kutladı.

Anne ve babasının yaşadığı mutluluğu cep telefonuyla kayda alan Meral Akdeniz, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü, 'gözünüz aydın' yorumları yapıldı. Komşuları da aileyi ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

SEVİNÇTEN SABAHA KADAR LAMBALARI SÖNDÜRMEDİM

Sultan Akdeniz yıllardır elektriksiz, zor bir yaşam sürdüklerini belirterek, "Dolabımız yok, sütlerim bozuluyordu. Çok zorluk yaşadık. Ama şimdi o kadar mutlu oldum ki devletimize de, milletimize de, Valimize de, yapana da, yaptırana da teşekkür ediyorum. Heyecanlandım ve bütün lambaları sabaha kadar yaktım. O kadar sevindim ki sabahlara kadar lambalarımızı söndürmedim. Çok mutluyuz. Devletimden Allah razı olsun. Elektrik gelmeden önce ellerim buz gibi suyla donuyordu soğuktan. Ama şimdi bulaşık makinesi aldık, onu açabilirim. Elektrik hayat demek. Bulaşıklarımı, çamaşırlarımı makinede yıkıyorum. Bütün komşularım ziyaretime geldi. Özellikle torunlarım televizyon olmadığı için gelmiyorlardı. Şimdi uçarak gelecekler." dedi.

KOMŞULARIMIZI AĞIRLAYABİLECEĞİZ

Zeki Akdeniz de elektriğe hasret bir yaşam sürdüklerini belirterek, şimdi çok mutlu olduklarını söyledi. Akdeniz, "Vali Bey'e, müdürlerime çok teşekkür ederim. Çakmak Mahallemize elektrik verildi, çok sevinçliyiz. Sevinçten havalara uçuyoruz. Verenlere, teşekkür ediyoruz. Eskiden misafir bile gelmezdi. Şimdi komşularımızı ağırlayabileceğiz." diye konuştu.