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İlk milli hava füzeleri hedefe uçacak

Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın yerden balistik ilk atışları başarıyla tamamlandı. Bu yılın son çeyreğinde ise testler yeni bir boyut kazanacak.

AA | 26.03.2018 - 08:20..
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) görücüye çıkardığı GÖKTUĞ hava-hava füze sistemleri ailesi üyeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'a yönelik çalışmalar sürüyor.

İlk milli hava füzeleri hedefe uçacak

SİNOP'TAKİ TESTLER BAŞARIYLA SONUÇLANDI

IDEF'teki tanıtımın ardından geçen sürede her iki füzenin de yerden balistik ilk atışları gerçekleştirildi. Bu testler kapsamında güdüm olmadan roket motorunun performansı ve havada füzeyi gerekirse imha edebilmeyle ilgili fonksiyonlar denendi. Sinop'taki test alanında gerçekleştirilen testler başarıyla tamamladı.

İlk milli hava füzeleri hedefe uçacak

CANLI HEDEFE ATIŞ YAPILACAK

Füzelerin geliştirilmesi kapsamında bu senenin son çeyreğinde canlı hedefe yerden atışlar yapılacak. Bunu uçaktan yapılacak atışlar izleyecek.

GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerine yönelik projenin 2020'de tamamlanması öngörülüyor.

SAGE, geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından projeyi bir üreticiye devredecek.

İlk milli hava füzeleri hedefe uçacak

FÜZELERİN DONANIM VE YETENEKLERİ

SAGE'nin, hava füzelerine yönelik çalışmaları 2013'te başladı. Bu çerçevede, kısa menzilli, yüksek manevra kabiliyetine sahip, kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlıklı GÖKDOĞAN ile uzun menzilli, aktif radar arayıcı başlıklı BOZDOĞAN geliştirildi.

GÖKDOĞAN, gelişmiş karşı-karşı tedbir, her açıdan atış yeteneklerine sahip bulunuyor.

BOZDOĞAN, at-unut özellikli akıllı güdüm, gelişmiş karşı-karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm, veri bağıyla hedef bilgisi güncelleme, çoklu her açıdan atış ve çoklu hedefe angajman, atıldıktan sonra kilitlenebilme gibi nitelikler taşıyor.

Füzelerde, yüksek itki-az dumanlı katı yakıt teknolojisi, yüksek güvenilirlik ve güvenlik seviyesine sahip tam elektronik roket motoru emniyetli kurma ve ateşleme sistemi, yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa kullanılıyor.

İlk milli hava füzeleri hedefe uçacak

SAGE, "savunma teknolojilerinde Türkiye’yi bağımsız kılma" vizyonuyla faaliyet gösteriyor.

Enstitü, savunma sanayisine, rekabet gücü ve katma değeri yüksek teknoloji, ürün ve hizmetleri Ar-Ge yoluyla sağlıyor.

Savunma sistemlerinin temel araştırması ve kavramsal tasarımından başlayarak, bu sistemlerin mühendislik ve prototip üretimlerini içeren araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren SAGE, projelerinin çoğunu ilgili sanayi kuruluşlarıyla ortak yürütüyor.

Enstitü, bugüne kadar uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran "Hassas Güdüm Kiti", (HGK) seyir füzesi Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) ardışık delici harp başlığına sahip beton delici mühimmat Nüfuz Edici Bomba ve uçaktan atılan bombalara güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandıran "Kanatlı Güdüm Kiti" gibi başarılı projelere imza attı.

İlk milli hava füzeleri hedefe uçacak



İlk milli hava füzeleri hedefe uçacak



İlk milli hava füzeleri hedefe uçacak



İlk milli hava füzeleri hedefe uçacak

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