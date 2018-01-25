İlk önce ülkenizi gezin

Sizi 'cennet vatan Türkiye, taşı toprağı altın' sözleriyle daraltmayacağım. Ama ülkemizde öyle kesimler var ki, kendi ülkesinden kesinlikle memnun olmaz. Türkiye'de olan kalitesiz ve kötüdür ama yurt dışında olan kalitelidir, olağanüstüdür. Hayranlıkla yurt dışı ülkelerini, özellikle Avrupa'yı izleyenler, ülkemizde Karadeniz'in eşsiz doğasını, İç Anadolu'nun benzersiz göllerini görmezden gelir.

IRGANTI KÖPRÜSÜ

Dünyada dört tane çarşılı köprü bulunur, bunlardan biri de Bursa’nın Osmangazi ilçesini Yıldırım ilçesine bağlayan Irgantı Köprüsü'dür. 10 metre genişliğindeki bu köprüde 24 dükkan yer almakta. Tabii bu tarihi köprüden bir haber olanlar Floransa'da bulunan Ponte Vecchio Köprüsü'nü görmek için İtalya'ya giderler.

EŞSİZ DOĞASIYLA KARADENİZ

İsviçre, gerek yaylaları, gerek Alpler'in ortasındaki gölleriyle görenleri kendine hayran bırakan, muhteşem doğasıyla tüm dünyanın ilgisini çeken bir ülke.

Tabii bizim memleketin de İsviçre'den aşağı kalır yanı yok. Karadeniz'in eşsiz doğası, İsviçrelileri bile kıskandıracak seviyede.

Artvin

Artvin, yemyeşil yaylaları ve tarihi zenginlikleriyle her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Artvin'e gittiğinizde ilk tepkiniz 'ha İsviçre ha Artvin' olacaktır.

Amasra

Batı Karadeniz'de yer alan Bartın'ın masalsı ilçesi Amasra, patika yolları ve tarih kokan sokaklarıyla öne çıkıyor. Alp Dağları'ında yaşayan Heidi, belki Amasra'yı görse İsviçre'de değil, Amasra'da yaşamayı seçerdi.

TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ

Bilindiği üzere Maldivler'e gitmek oldukça maliyetli, onun yerine 'Türkiye'nin Maldivler'i' olarak bilinen Selda Gölü'nü tercih edebilirsiniz. Burdur'da yer alan Salda Gölü, kumu, suyunun temizliği ve turkuvaz rengiyle Maldivler'i andırıyor.

Tabii Salda'ya giderken okyanus kıyılarının eşsiz manzarasını birebir yaşamak gibi çok büyük bir beklentiniz olmasın, çünkü burası bir göl.