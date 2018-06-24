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CHP'nin en genç adayı oyunu kullandı

CHP Antalya milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül (18), ilk oyunu babası Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül ve annesi Neşe Gül ile kullandı.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 13:31..
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Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu, CHP'nin en genç milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül, ilk defa oy kullandı.

İsmail Hakkı Gül, oy kullanmaya Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'ndeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu'na babası Mustafa Gül ve daha önce 2 kez milletvekili adayı gösterilen annesi Neşe Gül ile geldi.

CHP'nin en genç adayı oyunu kullandı

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1003 nolu sandıkta önce İsmail Hakkı Gül, sonra babası, ardından annesi oy kullandı. Gül ailesi, hayırlı olmasını diledi. Ülkenin yeni bir sürece girdiğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Gül, milletvekili seçilme yaşının 18'e çekilmesi dolayısıyla oğlu İsmail Hakkı Gül'ün aday olmak için başvurduğunu, listede yer almasının kendilerine onur ve gurur verdiğini belirtti.

Gül, "Oğlumuz için milletvekili olmaktan daha önemlisi üniversitesini bitirmek. Diplomanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Ama oğlum için önemli olaylardan bir tanesi 18 yaşında milletvekili adayı olabilmesi. Seçilmek ya da seçilmemek önemli değil, sonuçta gelecekteki siyasi yaşantısına, 18 yaşında milletvekili adayı olmuş bir kişi olarak başlangıcı olmuş oldu" diye konuştu.

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