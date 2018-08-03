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İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan Erman Gören, yarışma programında uzun uzun kariyerini anlattı ancak ilk soruda veda etti.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 07:37..
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İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

Bir arkadaşının ısrarı üzerine 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına başvurduğunu belirten Erman Gören, ilk soruda elenerek büyük şok yaşadı.

UZUN UZUN KARİYERİNİ ANLATTI

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan ve bir sene Harvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma için bulunan 38 yaşındaki akademisyen, 250 bin TL kazanmayı hedeflediği yarışmadan eli boş dönmek zorunda kaldı.

YANLIŞ CEVAP...

"Öğretmen, öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar?" sorusuna Erman Gören, doğru cevap olan "Kollarını göğüste bağlayıp" yerine "Tek ayak üstünde durup" cevabını verdi.

İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

"METAFORU SORUYORLAR SANDIM"

Elendiğini anlayında büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok garip geldi soru. Neden böyle çiçek olsunlar ki? Hiç böyle bir şey duymadım. Sadece bir metaforu soruyorlar sandım. Çiçeklerin tek ayağı olduğu için bu cevabı verdim" ifadelerini kullandı.

İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

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