taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.590
USD
3,7457
EURO
4,5141
ALTIN
158,66
PETR
67,5400

İlk yerli tüfek MPT-55 Başbakanlık korumalarında

Üretimi yapılan ilk yerli tüfek olan MPT-55, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlandı.

İHA | 05.01.2018 - 12:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca ilk partide teslim alınan MPT-55 silahlar, Başbakan Binali Yıldırım’ın yakın koruma hizmetleri ile Başbakanlık Çankaya Köşkü yerleşkesinin korunmasında kullanılıyor.

İlk yerli tüfek MPT-55 Başbakanlık korumalarında

TÜM BAKANLARIN KORUMALARINA DAĞITILACAK

İlerleyen zamanlarda teslimi yapılacak ikinci parti yerli milli piyade tüfeği MPT-55 silahların ise tüm bakanların koruma hizmetleri ile Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nın diğer birimlerinde kullanılması planlanıyor.

Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan, plastik kompozit şarjörlü ve üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip, yarı otomatik ve tam otomatik ateşleme sistemi ile çalışan MPT-55 silahlar 5.56*45 mm mermi kullanmakta, etkili menzili 400 metre özelliğinde.

İlginizi Çekebilir
Milli Piyango talihlisi bugün işine tekrar başladı
Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olduğu iddia edilen Murat Tokmak, bugün işine tekrar başladı.
Tunceli’de davullu zurnalı kadro kutlaması
Tunceli’de taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları, davul zurnalı kutlama eşliğinde halay çekilerek başladı.
Münir Özkul vefat etti
Yeşilçam'ın ünlü sanatçısı Münir Özkul hayatını kaybetti.
Rize'de helikopterli kayak sezonu açılıyor
Rize'nin Kaçkar Dağları’nda her yıl yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da başlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

217
Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

41
Münir Özkul vefat etti

Münir Özkul vefat etti

165
Süleyman Soylu 'ayak kırın' sözlerine açıklık getirdi

Süleyman Soylu 'ayak kırın' sözlerine açıklık getirdi

258
Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

30
Cumhurbaşkanı'ndan Hazinedar açıklaması

Cumhurbaşkanı'ndan Hazinedar açıklaması

102
FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM