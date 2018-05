İlk ziyaret kardeş ülke Türkiye’ye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve 27. Dönem AK Parti Bingöl Milletvekili adayı Feyzi Berdibek’i, Beştepe’deki makamında kabul etti.

Ziyaretle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Diaspora Komitesi Başkanlığı’na atadığı Fuad Muradov, ilk resmi ziyaretini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya gerçekleştirmiş oldu.

İki ülke ilişkilerinin çok boyutlu ve stratejik düzeyde olduğunun altını çizen Topçu, “İki kardeş ülkenin cumhurbaşkanlarının yoğun şekilde devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretleri, her alandaki ilişkilerimiz için en önemli itici güç olmaktadır. İki ülke cumhurbaşkanları göreve geldikten sonra veya sembolik öneme haiz gelişmelerin ardından diğer ülkeyi öncelikli olarak ziyaret etmeleri şeklinde bir gelenek yerleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini can Azerbaycan devletine yapacağını, cenap Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye ziyaretinde söylediler.” dedi.

"AZERBAYCAN'IN SEVİNCİ BİZİM SEVİNCİMİZ, KEDERİ BİZİM KEDERİMİZDİR”

Topçu şöyle devam etti:

“2018 yılı Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Azerbaycanımızın ulu önderi Haydar Aliyev’in 95. doğum yıl dönümü ve Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’ye yürüyüşünün 100. yılıdır. Bunlarla ilgili anma ve kutlama toplantıları her iki ülkede çok görkemli şekilde yapılmaktadır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ sözü ve Azerbaycanımızın ulu önderinin ’Biz tek millet; iki devletiz’ sözü çok önemli. Azerbaycan Türkiye’nin ikiz kardeşidir. Ben Sayın Fuad Muradov’un bu kıymetli ziyaretleri sebebiyle bir kere daha Azerbaycanımızın kıyamete kadar güvenlikli ve müstakil olarak üç renkli bayrağının gölgesinde refah içerisinde yaşamasını diliyorum.”

‘KARABAĞ’ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Karabağ sorununun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümünü istediklerini vurgulayan Topçu, “Askeri ve savunma sanayi alanında iş birliğimizi de geliştirme konusunda kararlıyız. İki kardeş ülke, stratejik ilişkilerimizin en üst düzey seviyeye çıkması için azami çaba göstermektedir. Rabbim Molla Penah Vagıf’ı kabri başında ‘har-ı bülbül’ün işgal altındaki topraklarında, üç renkli bayrağın altında, Türk dünyasının her yerinden gelen temsilcilerle anmayı tez zamanda nasip etsin.” diye konuştu.

“TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN'IN KARDEŞLİĞİ EBEDİDİR”

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin sözde kalmaması gerektiğini ve günümüzde de ilişkilerin bu yönde olduğunu belirten Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradov ise, “Ben geçtiğimiz 23 Nisan günü görevime atandım. İlk ziyaretimi de size yapıyorum. Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşliği ebedidir. Ama bu ebediliğin sözde değil, gerçek manada işlevsel olması gerekmektedir. Bizi bugün burada ağırladığınız için, kardeşliğimize verdiğiniz hizmetlerden ötürü Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“SEVGİNİN OLDUĞU YERDE DOSTLUK DA İŞ DE GÜZEL OLUYOR”

Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları arasında büyük bir sevgi bağı olduğunun altını çizen Muradov, “Sevginin olduğu yerde dostluk da, iş de güzel oluyor. Büyükelçimiz bize hep sizi anlatıyor. Her Azerbaycan vatandaşının Yalçın Topçu’yu tanıması gerektiğini söylüyor. Azerbaycan vatandaşları ve Azerbaycan makamlarının her konuda danışabilecekleri makam Yalçın Topçu olacağı gibi sizlerin de her konuda danışabileceği makam Azerbaycan’da Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov olacaktır.” ifadesini kullandı.

“24 HAZİRAN TÜRKİYE'NİN MÜSTAKİLLİĞİ İÇİN DÖNÜM NOKTASIDIR”

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlere de değinen Muradov, “Bizim için bağımsızlık en vacip, en önemli meseledir. Cenap Cumhurbaşkanımız Aliyev’in bize istikamet verdiği gibi bir numaralı mesele bizim müstakil olmamız, devletin ön planda tutulması ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini işbirliği ile yürütmemizdir. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler de Türkiye’nin müstakilliği (bağımsızlığı) açısından yeni bir dönüm noktasıdır. Seçimlerin de selamete vesile olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.