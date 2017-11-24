İlker Aycı: Hedef 100 milyon yolcu

İlker Aycı, burada yaptığı değerlendirmede "2018'e dair istihdam olarak planlamamız şu anda ana kademede yaklaşık 3 bin, iştiraklerle bakıldığında 3 bin 500." dedi.

HEDEF YILLIK 100 MİLYON

İlker Aycı aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın bu yılki hedefinin 69 milyon yolcu taşımak olduğunu, 3. Havalimanı açıldığında ise yıllık kapasitenin 100 milyona çıkacağını duyurdu.

İSTİHDAM 7 BİNE ÇIKACAK

İşte İlker Ayrıcı'nın Finans Masası'na yaptığı açıklamalar:

THY bugün dünyada uluslararası yolcu profili bakımından 6. sırada. 2018'e dair istihdam olarak planlamamız şu anda ana kademede yaklaşık 3 bin, iştiraklerle bakıldığında 3 bin 500. Benzeri bir şekilde gitmesi halinde bunun 7 bine çıkacağını öngörüyoruz. Bu yılki hedefimiz 69 milyon yolcu taşımaktı, orası açılınca yıllık 100 milyona ulaşmamız çok kısa sürede olur.





AFRİKA, ÇİN VE HİNDİSTAN PAZARI ÇOK ÖNEMLİ

Bizim bakış açımız içerisinde Afrika açılımının çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyebilirim ama Çin ve Hindistan pazarını da çok önemsiyoruz. Büyüme alanları açısından Asya çok kritik. Yeni havalimanı ile birlikte ufkumuz dünyanın 5 büyük kargo şirketinden biri olmak. Ben bu şirketi yöneten adam olarak daha değerli şirket olduğumuzu düşünüyorum. Kağıt üzerinde olduğundan daha değerli bir şirketiz. Biz tüm rasyolarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Şirketimizin bu yılki EBITDA marjının yüzde 25 olacağını söyleyebilirim.





ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNİ DE MİLLİ GÖRÜYORUM

Koltukta eksiklerimiz neler ve neden daha iyi sıçrama yapamadığımızı biliyoruz artık, bunu geliştireceğiz. Aynı sıçramayı koltukta yapmaya çalışacağız, çok yakında koltuk şirketimiz dünyada iyi siparişler alan bir şirket haline dönüşecek. Her şeyi milli ve yerli yapıyoruz derken uluslararası iş birliklerini de göz ardı etmeyelim. Ortaklıkları da değerli görüyorum. Onun da milli anlaşılması gerektiğini düşünüyorum.